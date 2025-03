Homenagem à vida no BarraShoppingSul

Há 10 anos, a coluna havia conferido a exposição que retornou a Porto Alegre esta semana, no BarraShoppingSul, a Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano, simbolizando a estreia de um novo braço da Opus Produções, voltada à ações familiares. Durante um mês, com possibilidade de ser prorrogada, a mostra retorna com a estreia de uma sala de entrada, novos protótipos de musculaturas e órgãos humanos, preservados sob o método da plastinação. Apresentando o acervo em movimentos ou em fragmentos, é possivel observar detalhes de músculos, ossaturas, artérias, ligamentos e até reflexos de doenças em corpos que foram doados para estudos científicos. A coluna teve o acompanhamento do cirurgião plástico Denis Valente que salientava detalhes anatômicos, estruturas musculares e contornos corporais que não são perceptíveis clinicamente. Denis Valente e Rafaela Zanella RAMIRO SANCHEZ/JC Anamaria Lima, Lúcio Oliveira e Lucas Zaffari RAMIRO SANCHEZ/JC

Celebração

Kyler Johnson e Gonzalo Lamego com Bia Paz MARI KORMAN/DIVULGAÇÃO/JC

Gonzalo Lamego e Kyler Johnson tiveram o carinho de muitos amigos e familiares na ocasião em que se uniram em matrimônio, na sexta-feira passada, e celebraram sua união com uma festa no Encouraçado Butikin. Gonzalo abriu os votos tocando piano e cantando, acompanhado por amigos como Flávio Leite e Adrian Kissmann, Sofia Refinetti Teixeira, Mari Kerber, José Wilson Coronel e Wagner Brasil, Iara Maria Brasil de Moraes Lamego, Paulo Gasparotto, o pai, Carlos Eduardo Lamego, e a mãe, Bia Paz. Em agosto, o casal segue para os Estados Unidos, onde o cantor que acabou de ser aceito na Boston University, passa a realizar mestrado em Vocal Performance.

Coquetelaria especializada

Alfredo Becker, bartender do dia no Encouraçado Butikin DANDARA BRUSTOLIN/DIVULGAÇÃO/JC

Neste verão, as terças-feiras ganharam um sabor especial no Encouraçado Butikin com o lançamento do Negroni Day. No entardecer de hoje, no ambiente do Butikin Hi-Fi, entre 18h30min e 20h30min, os apreciadores da coquetelaria terão a promoção Double Negroni, onde a degustação do Negroni Autoral do mês, dá direito a um Negroni clássico de cortesia. Como a segunda terça-feira de cada mês tem a participação de um bartender convidado, apresentando duas receitas exclusivas do icônico coquetel italiano, hoje o bartender Alfredo Becker assume os trabalhos da coquetelaria.

Conexões de arte

Fernanda Carvalho Garcia, diretora de Conexões com Espaços da 14ª Bienal do Mercosul e responsável pelo projeto Portas para Arte, tem atualizado a imprensa através de seu WhatsApp sobre o trabalho dos artistas que poderão ser visitados a partir de 27 de março. Integram o projeto 42 espaços e mais de 60 exposições, sendo que 18 deles, abrigarão as exposições da bienal oficial. Para saber mais, acesse o Instagram para ficar por dentro dos ateliês e dos artistas participantes. @portasparaarte



Sindicato Médico do Rio Grande do Sul

A posse festiva da diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), ocorrida no último sábado, reuniu integrantes da classe médica na Casa Vetro, para celebrar os integrantes da gestão 2025/2027, em que Marcelo Marsillac Matias (d) assumiu a presidência, tendo como seu vice-presidente, Felipe Silva de Vasconcelos (e) THAYNÁ WEISSBACH/JC







