Novas safras em exibição

Presente em quatro continentes e considerada a maior vinícola do mundo, a Chandon Brasil, instalada em Garibaldi com vinhedos também em Encruzilhada do Sul e 52 anos de atuação no Brasil, apresentou novidades na semana que passou. Um grupo de convidados participou do lançamento das novas safras de seus rótulos Névoa das Encantadas e Blanc de Blanc Extra Brut - Pinot Noir, de tiragem limitada, e também, da abertura oficial de seu espaço enogastronômico com vista para os parreirais. Philippe Mével, enólogo chefe da Chandon Brasil e Morgane Pont-Bruyns, diretora global de marketing da marca, em rápida passagem pelo Brasil, recepcionaram um grupo de jornalistas na quarta-feira passada durante um almoço preparado pela dupla de chefs do UmTremTri - Carol Cândido & Henrique Ferla, com sequência de pratos utilizando insumos locais e a criatividade mineira & gaúcha, na estreia do simpático espaço que está aberto ao público sob reservas antecipadas. Chandon Brasil IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Philippe Mével, enólogo chefe da Chandon Brasil IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Coletiva de imprensa

Agnes Passos TÂNIA MEINERZ/JC

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, assessorado por Francisco Schmidt e Francisco Brust, recebeu a imprensa na manhã de segunda-feira para expor as novidades e detalhes da Expoagas 2025 - 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados. Além da presença maciça de empresas gaúchas, a feira terá no dia 18, sua solenidade de abertura com a entrega do Troféu Supermercadista Honorário a Nelson Sirostky durante um jantar na Casa NTX com a presença de todos os empresários participantes. Entre as presenças na coletiva no Hotel Deville, o jornalista Fernando Di Primio, Agnes Passos, presidente da Agas Mulher, e Luciano Fick, gerente da Indústria de Alimentos Petry. Francisco Brust, Antônio Cesa Longo e Francisco Miguel Schmidt TÂNIA MEINERZ/JC Luciano Fick TÂNIA MEINERZ/JC

Fotolegenda

Oziel Alves, José Cesar Boeira Pires, presidente da Unicred Porto Alegre, e Solimar Amaro no lançamento do livro comemorativo aos 35 anos Unicred Poa, no Café da Catedral, na quinta-feira passada EVANDRO OLIVEIRA/JC

Laboratório de customização

Tito e Marcelo Holland EVANDRO OLIVEIRA/JC

A loja multimarcas DANKI, instalada há cerca de um ano no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, propôs uma ação inédita na cidade com a costumização de tênis exclusivos e demais opções da loja. Para tanto foram escalados os experts no assunto dos charms, os irmãos Marcelo e Tito Holland, que estão dedicados à trend que viralizou em Nova York de personalização dos calçados esportivos que já aportou por aqui. A chamada Custom Lab oportunizou diversas versões inspiradas de adereços, pingentes e cadarços coloridos personalizando os tênis de clientes e influenciadores digitais que participaram da ocasião. Lucas Gomez, empresário e sócio da multimarcas acompanhou a movimentação da quinta-feira passada.

O que vem por aí