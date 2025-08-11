Noite de solidariedade

Os 130 anos do Pão dos Pobres foram comemorados na quinta-feira passada com um jantar no Círculo Militar de Porto Alegre, repleto de apoiadores e amigos da entidade reconhecida por seu trabalho de educação, capacitação e acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Sob a liderança sensível e firme de João Rocha, gerente da entidade que tem crescido e fortalecido parcerias, multiplicando a extensão de sua missão e sensibilizando a comunidade a participar de suas ações beneficentes e projetos sócio-educativos. A noite fria da quinta-feira foi aquecida pela presença de tantos amigos e depoimentos que enfatizaram a solidariedade ao projeto social da Fundação Pão dos Pobres, A Arte de Fazer o Bem. Os Bublitz Patrick, Vera e Carlla Bublitz, família ligada ao balé recebeu no Bourbon Country para o lançamento do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre - FIDPOA, na quarta-feira passada. CÉSAR RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC As Marthas Martha Medeiros, a escritora e a Martha Medeiros, estilista, estiveram juntas na abertura da exposição 2x Martha Medeiros que celebra o encontro entre a moda e a literatura, nos 25 anos do Moinhos Shopping. VINI DALA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC



Patrícia Pontalti, Patti Leivas e Patrícia Parenza VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Raízes do Brasil

Thomas Herrmann e Renato Malcon EVANDRO OLIVEIRA/JC

O pintor brasileiro José Antônio da Silva, falecido em 1996, foi o centro das conversas da reunião em que Anna Paula Vasconcellos Ribeiro e Rogério Ribeiro ofereceram em sua casa, na noite de sexta-feira passada. Com a presença do curador da mostra, Gabriel Pérez-Barreiro e de Emilio Kalil, atual comissário geral do Ano Cultural Brasil-França 2025, a expectativa era com a abertura da mostra dos 44 trabalhos do pintor paulista que teve sua abertura na tarde de sábado, dia 9, na Fundação Iberê Camargo. Entre os convidados da recepção estavam Carmen Ferrão e Vanius Hoewell, Marcelo Bezerra de Mello Marinho, Juliana Richter, Justo Werlang, Rodrigo Azevedo, Letícia Mattos, Rodrigo e Caroline Vontobel e Irineu Boff. Emilio Kalil e Gabriel Pérez-Barreiro EVANDRO OLIVEIRA/JC Rogério Ribeiro e Anna Paula Vasconcellos Ribeiro, anfitriões da noite de arte EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí