Noite de solidariedade

Os 130 anos do Pão dos Pobres foram comemorados na quinta-feira passada com um jantar no Círculo Militar de Porto Alegre, repleto de apoiadores e amigos da entidade reconhecida por seu trabalho de educação, capacitação e acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Sob a liderança sensível e firme de João Rocha, gerente da entidade que tem crescido e fortalecido parcerias, multiplicando a extensão de sua missão e sensibilizando a comunidade a participar de suas ações beneficentes e projetos sócio-educativos. A noite fria da quinta-feira foi aquecida pela presença de tantos amigos e depoimentos que enfatizaram a solidariedade ao projeto social da Fundação Pão dos Pobres, A Arte de Fazer o Bem.
Os Bublitz Patrick, Vera e Carlla Bublitz, família ligada ao balé recebeu no Bourbon Country para o lançamento do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre - FIDPOA, na quarta-feira passada.
CÉSAR RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC
As Marthas Martha Medeiros, a escritora e a Martha Medeiros, estilista, estiveram juntas na abertura da exposição 2x Martha Medeiros que celebra o encontro entre a moda e a literatura, nos 25 anos do Moinhos Shopping.
VINI DALA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC
Patrícia Pontalti, Patti Leivas e Patrícia Parenza
VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC
O pintor brasileiro José Antônio da Silva, falecido em 1996, foi o centro das conversas da reunião em que Anna Paula Vasconcellos Ribeiro e Rogério Ribeiro ofereceram em sua casa, na noite de sexta-feira passada. Com a presença do curador da mostra, Gabriel Pérez-Barreiro e de Emilio Kalil, atual comissário geral do Ano Cultural Brasil-França 2025, a expectativa era com a abertura da mostra dos 44 trabalhos do pintor paulista que teve sua abertura na tarde de sábado, dia 9, na Fundação Iberê Camargo. Entre os convidados da recepção estavam Carmen Ferrão e Vanius Hoewell, Marcelo Bezerra de Mello Marinho, Juliana Richter, Justo Werlang, Rodrigo Azevedo, Letícia Mattos, Rodrigo e Caroline Vontobel e Irineu Boff.
Emilio Kalil e Gabriel Pérez-Barreiro
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Rogério Ribeiro e Anna Paula Vasconcellos Ribeiro, anfitriões da noite de arte
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Nesta terça-feira, a 7ª edição do Negroni Day terá o bartender Thiago Pinto, do Estreito da Chosen, que assina duas releituras criativas do clássico italiano, no Encouraçado Butikin.
A Aliança Francesa de Porto Alegre inaugura a exposição imersiva em comemoração aos 80 anos da escola e centro cultural, hoje, a partir das 20h, no 2º piso do Shopping Praia de Belas.
O Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC RS) teve sua programação de inauguração adiada para a quinta-feira, dia 14, a partir das 14h, no 4º Distrito de Porto Alegre.
A 53ª edição do Prêmio Exportação será entregue também nesta quinta-feira, em solenidade especial, a partir das 17h30min, na Casa NTX.