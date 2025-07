Homenagem ao mestre Gheno

Retratando extensa variedade de temas e situações do cotidiano, muitas extraídas das páginas que ilustraram as colunas de Paulo Gasparotto, em diversos jornais, a reunião de obras que compuseram a vernissage em homenagem à Vitório Gheno, na terça-feira, no Butikin 936 receberam um grande público que foi prestigiar a iniciativa. Ao lado de Gasparotto, Sofia Refinetti Teixeira deu acolhida a Tânia Carvalho e Felício Santos, Itelvino Jahn, Tina Zapolli, Neca Esbróglio, Bé Cirne Lima, Ana Maria Cirne Lima de Lorenzi, Suzana Machado Chaves Barcellos, Batika e Cássio Hervé, Dudu Mendes Rocha, Vânia Mattos, Karen Lexau Krás Borges, entre tantos amigos e admiradores da obra do mestre que em breve completará 102 anos em plena forma. Ana Carolina Malcon e Neneca Jung EVANDRO OLIVEIRA/JC Tânia Bian e Sofia Refinetti Teixeira EVANDRO OLIVEIRA/JC Andréa Silveira &Carlos Emílio Fuhro EVANDRO OLIVEIRA/JC

Arte & História

Curiosidades sobre a Arte e a História, Arte e História da Rússia, Essência das Artes, História do Islamismo e formação dos países Árabes e História das Artes Decorativas são os módulos dos Cursos Integrados de Artes, ministrados por Tânia Bian e Angela Wolf que iniciam a partir do dia 5 de agosto, na Pucrs. As inscrições permanecem abertas durante as primeiras semanas de aula e podem ser feitas pelo site da entidade ou diretamente na secretaria do Prédio 40.

Celebração pela vida

Irmã Marileda Baggio, diretora-presidente da AESC, e Betina Worm, vice-prefeita TÂNIA MEINERZ/JC

A Associação Educadora São Carlos (AESC), entidade beneficente e de caráter filantrópico, atuante em iniciativas sociais nas frentes de saúde, responsabilidade social e educação organizou o 1º Chá Mãe pela Vida em parceria com o Hospital Mãe de Deus, do qual é sua mantenedora, na terça-feira passada, no Café da Catedral. Com a presença de Dom Jaime Cardeal Spengler, João Baptista Feijó, diretor executivo-corporativo da AESC; Sandro Junqueira, diretor-executivo do hospital Mãe de Deus e a irmã Marileda Baggio, diretora presidente da AESC, recepcionaram a vice-prefeita Betina Worm, o secretário de Saúde, Fernando Ritter, e a vereadora Vera Armando (PP) entre tantos outros apoiadores. A renda da tarde será revertida para as ações, que se desdobram no Hospital Santa Ana e em quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), em Porto Alegre, todos 100% SUS, no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa (75% SUS), e no Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), em Caxias do Sul. Sandro Junqueira e João Baptista Feijó no Café da Catedral TÂNIA MEINERZ/JC Vera Armando TÂNIA MEINERZ/JC

Expoagas 2025

Confirmada para acontecer entre os dias 19 e 21 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, a 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2025, terá sua tradicional coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, no Hotel Deville, Sala Guaíba, às 10h. Antecipando a programação das palestras e painéis para a qualificação de profissionais dos mais diversos perfis e segmentos de atuação, worshops e demais atividades, a organização presidida por Antônio Cesa Longo já tem acertada a abertura na manhã do dia 19 com o painel Transformação - o Renascimento do RS, com a presença do governador Eduardo Leite, Fernando Schüler, Dunga e João Galassi.

O que vem por aí