Os 80 anos da Fecomércio-RS

A comemoração dos 80 anos de fundação da Fecomércio-RS na Casa do Comércio Gaúcho, sede da entidade, em Porto Alegre, na noite de terça-feira passada, foi marcada por um jantar, com a primeira apresentação da Orquestra Jovem do Sesc/RS, para convidados entre autoridades, imprensa, diretoria, representantes dos sindicatos filiados, lideranças empresariais e parlamentares. Presentes, o vice-governador, Gabriel Souza, a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, o anfitrião Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, destacou a trajetória da instituição desde 1945 até tornar-se uma das principais entidades de representação empresarial do país. “O comércio é o sangue que irriga a economia”, ressaltou Bohn em seu aplaudido pronunciamento.



Sabor inigualável

Marina Mota e Mauro Zaffari EVANDRO OLIVEIRA/JC

Na quarta-feira passada, foi a vez do Benjamin Osteria Moderna comemorar seus dois anos de vida, com um cardápio elaborado pelo chef Bruno Hoffmann, que se superou em inventividade e renovação dos sabores que a casa se especializou em oferecer. O imponente restaurante gerido pelos irmãos Bruno, Mauro e Fernanda Zaffari ofereceu em seu aniversário um menu degustação que revisita suas criações em uma sequência que despertou memórias gustativas, sugerindo paladares em que a presença de pinhão, maçã verde, cuca de linguiça colonial, mortadela, moranga e butiá surpreendem e complementam em criações com polvo, camarão, truta defumada e aspargos, em pequenas porções com resultados grandiosos. O cardápio do Menu 2 anos tem tanta personalidade quanto a identidade visual do local, cujo projeto de Sig Bergamin é dos mais inspirados. Bruno e Giovana Zaffari EVANDRO OLIVEIRA/JC Chef Bruno Hoffmann EVANDRO OLIVEIRA/JC

Comemoração prestigiada

Presidente do Setcergs, Delmar Albarello, e o vice-presidente, Marcelo Dinon EVANDRO OLIVEIRA/JC

Destacado em dupla premiação na categoria imprensa, o Jornal do Comércio esteve representado por seu diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero, na terça-feira passada, durante as comemorações aos 66 anos do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga no Rio Grande do Sul (Setcergs). Com recepção do presidente Delmar Albarello e de seu vice-presidente, Marcelo Dinon, a entidade foi prestigiada com as presenças da vice-prefeita da Capital, Betina Worm; do ex-governador Germano Rigotto; do ex-presidente da OAB, Claudio Lamachia; Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul; Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv RS; e Írio Piva, presidente da CDL Porto Alegre, entre muitos outros convidados na noite festiva em que foi apresentado o conselho consultivo da Setcergs. Ex-presidente OAB, Claudio Lamachia, e o ex-governador Germano Rigotto EVANDRO OLIVEIRA/JC

