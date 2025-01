Evento da CDL POA revela spoilers sobre o varejo

Para trazer algumas revelações e novidades surgidas durante a NRF'25 Retail's Big Show, encerrada recentemente em Nova York, a CDL POA organizou, na quarta-feira passada, o primeiro pós-evento do Brasil, no espaço do Vista Pontal, no Pontal Shopping. O espaço com mais de 500 pessoas recebeu os especialistas no assunto, Guga e Natália Schifino e Fabiano Zortéa, que comentaram as tendências globais discutidas na feira com aplicação no varejo local, trazendo suas percepções sobre o mercado. "A NRF ratificou como o varejo físico pode ser um espaço de reconexão social e comunitária e o quão crucial é criar um ambiente inclusivo e colaborativo para atrair e engajar talentos das gerações Z e Alpha", adiantou Zortéa. Fabiano Zortéa EVANDRO OLIVEIRA/JC Rosani Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo EVANDRO OLIVEIRA/JC

Primeira exibição

Cláudio Levitan e Hique Gomes EVANDRO OLIVEIRA/JC

O lançamento e a pré-estreia de dois novos episódios da websérie Sbornia em Revista, atraiu um público ligado à cultura local, na noite da segunda-feira passada, na Sala 1 do GNC Moinhos, no Moinhos Shopping. Marilourdes Franarim, Cláudio Levitan e Hique Gomez recepcionaram Serginho Moah, Eduardo Bueno e Paula Teitelbaum, entre muitos amigos, colaboradores e familiares, para a primeira exibição dos novos capítulos. Na tela, Kraunus e sua trupe recebem convidados especiais para entrevistas e colaborações musicais como WeraMirim, sub-cacique de uma tribo Guarani, Andréa Cavalheiro, Tiago Ferraz apresentando Imprecisão, sua parceria com Hique Gomez, em um dueto emocionante com Simone Rasslan. De Lisboa, Antonio Villeroy encarna Jean BondiBar, interpretando o irreverente Fado do Bebum, em uma composição de Cláudio Levitan.

No verão por aqui

Machry Armazém e Bistrô IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A coluna está sempre andando por aí, de olho em tudo o que é bom e selecionando aqueles lugares que se destacam por sua indiscutível qualidade. O Machry Armazém e Bistrô, não é nenhuma novidade, já é um ponto referencial com tudo o que se encontra por lá, desde pães, tortas, doces e salgados, passando por caixas de presentes, congelados e artigos de bazar especiais. O amplo espaço do restaurante, esse sim, pode ser uma novidade para alguns, principalmente pelo almoço fitness nosso de cada dia. Em um ambiente tranquilo e cercado de verde, é possível desfrutar de uma opção perfeita para cada necessidade e paladar. Almoçar em paz, na zona Sul, tem nome e endereço certo. Vale conferir!

O Pão dos Pobres

Valéria Leopoldino, Marcos Vaandrade e João Rocha ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC

A Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio está comemorando 130 anos. A primeira das celebrações previstas ao longo de 2025 ocorreu na tarde de terça-feira passada, na Capela de Santo Antônio, durante missa especial. Padre Charles, novo responsável pela paróquia, e o padre Chico, da Restinga, acompanharam Dom Jaime Cardeal Spengler na liturgia que salientou a história e o papel humanitário da entidade, dedicada à educação e formação de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social. O escultor Marcos Vaandrade entregou ao cardeal um trabalho retratando o símbolo da fundação como uma lembrança pela passagem dos 130 anos de O Pão dos Pobres.

O que vem por aí