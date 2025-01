Nova direção toma posse no Juvenil

A cada dois anos a Associação Leopoldina Juvenil elege uma nova diretoria e na segunda-feira passada, Luiz Augusto Franciosi Portal foi escolhido como presidente do clube assumindo no lugar de Paulo Corazza, que esteve à frente do Juvenil na gestão que se encerrou. Na mesma cerimônia, Roberto Majó de Oliveira assumiu como vice-presidente de esportes, Roberto Corrêa da Silva, vice-presidente social e cultural, e André Saraiva Adams, vice-presidente de administração e finanças. Lúcia Dias permanece rá como diretora social já pensando no Garden Party, em março e no baile de debutantes. Foi de Claudio Solano Gastronomia a assinatura do coquetel comemorativo no Salão Boa Vista. Liliane Portal e Juliana Pereira Lima EVANDRO OLIVEIRA/JC Ieda Berlim e Lúcia Dias EVANDRO OLIVEIRA/JC

De volta ao Marco Zero

André Venzon e Sandra Echeverria na Fundação Ecarta EVANDRO OLIVEIRA/JC

A abertura da exposição coletiva Marco Zero que celebrou o lançamento da programação da Galeria Ecarta 2025, contou também com o lançamento do catálogo da mostra, comemorando os 20 anos da Galeria. A exposição que estreou em 2024 no Museu de Arte do Paço (MAPA), exatamente no Marco Zero da Capital, agora se transfere para a Galeria Ecarta, com a diversidade de olhares de artistas visuais que tiveram a curadoria de André Venzon. Reflexos do período da enchente e a abordagem de suas consequências ajudam a entender e planejar melhor um futuro de superação e conscientização sobre nossos cuidados com o meio ambiente. Liliana Cardoso, secretária de Cultura do município, participou da roda de conversas que antecedeu a abertura da mostra. Carlos Gerbase e Luciana Tomasi, Paulo Amaral, Sandra Echeverria, Paulo Guimarães e Bianca Santini, Walter Karwatzki entre outros, estiveram na exposição.



Tradição familiar

Sáloa Neme da Silva. Advogada. Coluna Olha Só TÂNIA MEINERZ/JC

Celebrando 40 anos de trabalho ininterruptos na área do Direito de Família e Sucessões, a advogada Sáloa Neme da Silva iniciou 2025 com o escritório em pleno funcionamento, tendo há um ano, a filha Karime Costalunga como CEO da tradicional banca advocatícia.



Noite de Reis

Creuza Barreto e Dom Jaime Cardeal Spengler IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Dom Jaime Cardeal Spengler teve acolhida recente em casa de amigos para comemoração do Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, em que provou o bolo característico da ocasião, que foi preparado por Alban Rossolin, cuja boulangerie é uma das mais tradicionais de Porto Alegre. A data celebrada no catolicismo remonta a chegada dos Reis Magos para homenagear o nascimento de Jesus. Trazida da França para Portugal, no século 19, a tradição de servir um bolo especial contendo uma fava que torna a quem encontrar em sua fatia, o "rei da noite", passou a integrar as festividades natalinas. Em tempo: Dom Jaime foi surpreendido com a fava em seu pedaço, o que foi divertidamente comemorado.



