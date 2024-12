Design Week POA é vitrine para o design gaúcho

A inauguração da sede própria da Design Week POA teve encontro festivo reunindo convidados e imprensa para conhecerem de perto trabalhos e propostas de diversos criadores e designers do Rio Grande do Sul. Camila Farina , empresária idealizadora e curadora do projeto, apresentou em primeira mão o novo local, situado no Pontal Shopping, ao lado de designers independentes do Estado. Paralelamente, a Independente Galeria permitirá um espaço de conexões para criadores e público através de palestras, workshops e reuniões relativas ao tema. A proposta irá operar em formato de loja colaborativa, oferecendo peças de designers brasileiros de móveis, objetos, moda -acessórios e vestuário, joalheria e brinquedos, que terão uma área expositiva. Vale a pena passar por lá para conhecer melhor a ideia e conversar com os expositores. Renata Rubim , o designer de móveis Bruno De Lazzari e a designer de moda Giselle Padoin , estiveram por lá na noite de inauguração.

As Portas da Arte

O projeto Portas para a Arte surgiu na 13ª Bienal do Mercosul, através da presidente Carmen Ferrão, no intuito de incluir e integrar galerias e espaços de arte ao movimento da Bienal do Mercosul. Nesta 14ª edição, que ocorrerá de 27 de março a 1 de junho de 2025, 43 galerias e espaços de arte de Porto Alegre estarão apresentando conjuntamente 61 exposições, a maioria delas com artistas gaúchos. Galerias como Bolsa de Arte, Ocre, Clima, Habitart, Duque, Gestual, Tina Zappoli, Gravura, Atelier V744, Atelier Heloisa Crocco, Atelier André Venzon, sala Mutante, Garagem de Arte Stockinger, entre muitos outros espaços, farão parte do Portas para a Arte. Fernanda Carvalho Garcia segue coordenando o projeto como diretora de Conexões com Espaços da 14ª Bienal do Mercosul. "A Bienal vai proporcionar uma retomada incrível para todo o segmento de arte na capital", aposta Fernanda. Já para Carmen Ferrão, "o Portas para Arte, assim como outros projetos complementares, está sendo recebido com muito apoio e engajamento, reflexo da importância e do envolvimento da Bienal do Mercosul com todos os públicos. Que venha 2025!"

Paula Puhl, coordenadora curso Produção Artística e Cultural; Fernando Bakos, coordenador do curso de Design da Famecos; Raul Krebs, Hub da indústria criativa da Famecos TÂNIA MEINERZ/JC