O Ranking Agas 2024

Em noite de destaques e homenagens, o setor supermercadista gaúcho reuniu seus mais estrelados empresários e colaboradores, na terça-feira passada, na Sogipa. Antônio Cesa Longo, Francisco Schmidt e Francisco Brust, ladeados por Tiovana Bencke, recepcionaram os convidados durante o coquetel de abertura para aquele que é um dos encontros mais festivos da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS). A apresentação dos resultados sobre as maiores companhias do setor destacou o empresário Zildo De Marchi, que aos 99 anos recebeu o Troféu Moysés Michelon, entregue por Luiz Carlos Bohn, em reconhecimento à sua trajetória. O tema da superação das adversidades econômicas e estruturais, com as enchentes e seus enfrentamentos com o Projeto Ajuda Sul, estiveram no foco dos pronunciamentos. João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), participou da cerimônia de premiação.