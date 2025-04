Cozinha viva e autoral no Hotel Wood

Para criar a identidade gastronômica do Ocre Restaurante & Bar de Charcutaria, do Hotel Wood, Gramado, o grupo Casa Hotéis convidou a chef Roberta Sudbrack para resgatar suas raízes e memórias afetivas. A estrelada chef, reconhecida internacionalmente por seu talento e criatividade, emergiu, depois de cinco meses, revitalizando itens simples, como o seu cachorro quente ou o sanduíche aberto gaúcho, amparada por insumos de pequenos produtores independentes de sua predileção e incentivo, onde os queijos e embutidos são estrelas do cardápio. Para o jantar de abertura do Ocre, uma sequência inspirada de pratos como a salada flutuante de tomates, o spatzle com bancon crispie e a panqueca suflê de sobremesa. Sem rótulos nem rigidez, como se expressa, Roberta reformulou também o café da manhã do Wood, dando seu toque de alegria, transformando pratos simples em opções memoráveis.

Em tempo: a semana foi movimentada no Hotel Wood com a visita do governador Eduardo Leite e de Thalis Bolzan e de um grupo de jornalistas portugueses que estavam de passagem pela Serra para fazer matérias sobre o RS.