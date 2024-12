Destaques Culturais

Eva Sopher, ou dona Eva, como é reverenciada por muitos, sempre foi a alma e o coração do Theatro São Pedro e do Multipalco, obra pela qual lutou e terá sua conclusão em março de 2025. Nada mais justo de que um troféu com seu nome seja entregue a cada ano pela Fundação Theatro São Pedro, destacando pessoas e instituições que fomentam a cultura e trabalham por ela. Na terça-feira passada, Sandra Dani, Jane Schoninger, Letícia Vieira, Maria da Conceição Lages, Daniel Portilho e o Banrisul receberam o prêmio, que chega a sua sétima edição. Sandra representou a classe artística, agradecendo a Eva Sopher pelo legado que nos deixou. Letícia, produtora e diretora, se referiu ao aprendizado que ganhou ao trabalhar com a mestra. Fernando Lemos, presidente do Banrisul, mostrou que a classe artística sempre esteve entre as prioridades da entidade. Jane Schoninger e Abrelina Barbosa TÂNIA MEINERZ/JC Sandra Dani, na entrega do Troféu Eva Sopher pela Fundação Theatro São Pedro TÂNIA MEINERZ/JC

Novo point praiano

Felipe Carneiro e Rafael Tavares, sócios na Trigo Pizzaria DIVULGAÇÃO/JC

A praia de Atlântida acaba de receber um reforço em suas opções gastronômicas para este verão. A Trigo Pizzaria inaugurou sua nova unidade na avenida Central, com um evento que reuniu mais de 100 pessoas, entre jornalistas e influenciadores. Os sócios Felipe Carneiro e Rafael Tavares recepcionaram os convidados que puderam degustar o rodízio premium de pizzas em um ambiente sofisticado, projetado especialmente para o litoral. As apostas da noite confirmam que a novidade promete ser o novo ponto de encontro da temporada de 2025.

Cidadã de Porto Alegre

Silvana Rodrigues, Flavia Alvarez e Fernanda Etchepare LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Em proposição da vereadora Mari Pimentel (Republicanos) Flavia Alvarez, vice-presidente consultiva da AHMI, cujo trabalho ampara bebês em situação de vulnerabilidade, foi destacada na última quinta-feira, pela Câmara Municipal, como Cidadã de Porto Alegre. A cerimônia ocorreu no Plenário Otávio da Rocha lotado de familiares e amigos da homenageada e teve sequência com um coquetel organizado por Bettina Becker. Natural de São Borja, Flávia recebeu o título por seus serviços prestados à sociedade junto à Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nora Teixeira e Alexandre Bartelle, Beth Logemann, Fernanda de Carvalho Jaconi, Úrsula Costa, Roberta Kolling, Carmen Fischtner, Neca Esbroglio, estiveram na plenário da sessão solene.

O que vem por aí no verão