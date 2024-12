O lançamento do Paleta Atlântida 2025, um dos grandes eventos do verão gaúcho

Em sua oitava edição, o Paleta Atlântida vem se consolidando como um dos grandes eventos do verão gaúcho. Criado por um grupo de assadores praianos, a ideia cresceu e se tornou um enorme parque de churrasco a céu aberto na beira da praia de Atlântida. Luciano Leon, Felipe Melnick e Marcos Beylouni reuniram impresa, patrocinadores e parceiros da empreitada para apresentar as novidades que serão implantadas no próximo dia 25 de janeiro. Em parceria com a Combo Agência, esta edição terá a competição de Melhor Paleta Raiz e Melhor Paleta Gourmet, destinando uma moto da KIA Sun Motors para o primeiro lugar em cada categoria. No mais, atrações musicais, esportivas e de recreação integram a programação do evento no Litoral Norte.