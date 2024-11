A noite de terça-feira passada foi marcada pela entrega do Troféu Magis, para personalidades, empresas, projetos culturais e sociais que se destacaram em 2024. Em seu 30º ano, o Prêmio Líderes & Vencedores, iniciativa da Assembleia Legislativa e Federasul, reuniu no Salão Nobre do Palácio do Comércio políticos e representantes de ações e iniciativas sociais que inovam e fazem a diferença em variados setores da sociedade gaúcha. Um coquetel comemorativo, recepcionado por Rodrigo Souza Costa e Simone Leite, acolheu Ricardo Gomes, Emily Borghetti, Algemir Brunetto, Egon Delmar Wallauer, Nilton Magalhães, Cecília Rheingantz Silveira, Marcel Van Hattem e Aline Eggers, que figuravam entre os destacados da premiação. Emily e Nina Borghetti 30º Prêmio Lideres &Vencedores EVANDRO OLIVEIRA/JC



Posse festiva da Asbea RS

Bibiana Fiterman Costa e Raquel Hagen EVANDRO OLIVEIRA/JC

A posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura-RS (Asbea-RS) para o biênio 2025/26, ocorreu na noite de quarta-feira, no Instituto Ling, confirmando o nome de Raquel Hagen como sua presidente, prosseguindo no cargo por mais uma gestão. Sérgio Saffer, vice-presidente, e Bibiana Fiterman Costa, vice-presidente suplente, participaram do cerimonial junto da nova diretoria nomeada na ocasião, prestando homenagens à colaboradores da entidade e ao primeiro presidente da Asbea-RS, Sérgio Monserrat.

A nova fase da Florense

Vera Lannes e Leila Castellan EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os empresários Marcos Fares e Leila Castellan, ao lado da artista visual Vera Lannes, foram anfitriões do movimentado encontro que reuniu arquitetos e empresários da área da arquitetura e decoração de Porto Alegre, nas despedidas do showroom da Florense, na avenida Goethe, esta semana, com apresentação do novo conceito da loja que vem aí. Com serviço de Ana Behar, a noite concentrou um grupo conhecido do setor, em que o tema eram as novidades da flagship de luxo que será instalada em maio de 2025, na rua Quintino Bocaiúva, conhecido como o quadrilátero da decoração da Capital. Manoela Lino e Afonso Moussaoni EVANDRO OLIVEIRA/JC

Galeria da Semana

A enóloga Maria Amélia Duarte Flores, que já visitou mais de 1 mil vinícolas pelo mundo, comemora 20 anos à frente da Vinho e Arte, como uma referência em experiências culturais no setor ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC



Atriz, escritora e presença ativa nas redes sociais, Bruna Lombardi esteve em Porto Alegre autografando seu livro Manual para corações machucados, na Livraria Santos, no Pontal Shopping NEUSA FRÓES/DIVULGAÇÃO/JC Antônio Sérgio Gura e Raquel Braga promoveram a Norton Experience, esta semana, no Laloka – Bar e Grelha, com uma degustação de rótulos da marca, no primeiro corner da vinícola fora da Argentina EVANDRO OLIVEIRA/JC O advogado e engenheiro agrônomo, Rodrigo Sousa Costa, na foto com Simone Leite, foi reeleito por aclamação esta semana, para mais dois anos como presidente da Federasul EVANDRO OLIVEIRA/JC

O que vem por aí