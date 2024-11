Estalo: A Bienal da Reconstrução

Os reflexos das recentes enchentes no RS continuam permeando trabalhos artísticos e eventos do setor. Foi o que ficou claro na manhã desta terça-feira, quando Carmen Ferrão, a presidente; Raphael Fonseca, o curador; e a equipe de criação da 14ª Bienal do Mercosul apresentaram a programação e os artistas desta edição. Além da mostra de arte, que contemplará uma diversidade enorme de visões e tendências criativas, a Bienal prevê variados programas públicos, educacionais, gastronômicos e de lazer, ao longo de 70 dias, incluindo toda a Região Metropolitana. Três quartos dos 76 trabalhos participantes da mostra serão feitos exclusivamente para esta edição, comissionados pela Fundação Bienal. Artistas gaúchos, latino-americanos, europeus, indianos, árabes, palestinos e indígenas estão entre o vasto painel de criadores de arte presentes na edição que se inicia em 27 de março e se estende até 1 de junho de 2025, em diversos espaços culturais e 25 galerias de arte, até agora. Em tempo: a Bienal se tornou membro da International Biennal Association (IBA) para estar ainda mais inserida no contexto mundial de arte. Maria Fernanda Santin e Celopax TÂNIA MEINERZ/JC

Divina Brasilidade

A ceramista Vera Vignatti com Hélio Zorzi EVANDRO OLIVEIRA/JC

Um dos espaços mais interessantes dedicados à arte brasileira, com obras criadas a partir de materiais que tem a natureza como origem, a Divina Brasilidade, vem proporcionando encontros com artistas e criadores de diversos estilos e propostas. Na semana que passou, a ceramista Vera Vignatti esteve no local, trazida por Hélio e Elias Zorzi, para uma conversa em que suas técnicas de trabalho foram compartilhadas com os convidados, tendo o jornalista Paulo Gasparotto prestando consultoria artística especializada. Fernanda Rosa Flores e Elias Zorzi EVANDRO OLIVEIRA/JC

Novas regências

Ainda repercutindo a saída do maestro Evandro Matté, diretor artístico e responsável pela programação e gestão da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, anunciada recentemente. "Na última década exerci duas funções concomitantes na Ospa, e a direção atual entende que o melhor caminho para a Fundação Ospa a partir de 2025 é ter um profissional exclusivo para a Direção Artística. Diante deste novo formato, resolvi solicitar minha saída e focar minhas ações nos outros projetos que estou envolvido", afirma Matté. O maestro Manfredo Schmiedt, que liderava o Coro Sinfônico da Orquestra, será o novo maestro da Ospa e o Coro Sinfônico ficará sob a regência de Diego Schuck Biasibetti.

Galeria da Semana

Felipe Bueno ancorou o programa ao vivo da Record Guaíba que apresentou as novidades da emissora EVANDRO OLIVEIRA/JC

Thiago Roberto Sarmento Leite, advogado, jurista esteve no lançamento do livro "Todo o amor desse mundo", de autoria de Gustavo Franco Carvalhal, na Leopoldina Juvenil. TÂNIA MEINERZ/JC Em sua passagem por Porto Alegre com o espetáculo A Falecida, a atriz Camila Morgado foi recebida por Vivian Simões Pires em sua Clínica Dominique para tratamentos de beleza ACERVO CLÍNICA DOMINIQUE/DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí