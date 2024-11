No green do Country Club

Com assinatura do Grupo IESA-BMW, o 74º Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe, encerrado no domingo no Porto Alegre Country Club, teve sua abertura durante jantar festivo, na quinta-feira passada, na sede do clube de golfe. Vinícius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Girardi Biffignandi recepcionaram um grupo de convidados para o jantar, em que a presença de Elisabeth Nickhorn foi saudada por sua longa e premiada carreira no esporte. Apresentada por seu primo, Marcos Herrmann, Beth foi homenageada como a maior jogadora de golfe do Brasil, que se notabilizou pela conquista de 17 títulos brasileiros e se tornou lendária por seu suíngue inigualável, que a colocou 25 vezes no pódio dos campeonatos sul-brasileiros. Liana Marcantonio e Betinha Fleck Schultz no jantar de Abertura do 74º Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe IESA-BMW EVANDRO OLIVEIRA/JC Elizabeth Nickhorn e Marcos Herrmann no Country Club OTÁVIO FORTES/DIVULGAÇÃO/JC

O novo tempo da TV Record Guaíba

Samuel Vettori e Jessica Weber EVANDRO OLIVEIRA/JC

Um pouco da história da TV2 Guaíba foi relembrada durante o Happy Hour transmitido ao vivo pela Rede Record, o Rio Grande Record, na quinta-feira passada, no estúdio da emissora, em que o presidente do grupo, Guilherme Paulus, apresentou o novo redirecionamento do canal hoje pertencente à rede. A partir de agora a emissora passa a ser chamada de Record Guaíba, reforçando a identidade e a voz dos gaúchos. A proposta da atual direção da emissora, lembrada até hoje como o veículo que inovou na produção e transmissão de programas locais, é focar a programação nos aspectos comunitários de nossa atualidade, sua cultura e seu cotidiano, reforçando os laços com a comunidade. Com a presença de convidados de vários setores do jornalismo e da política, foram retransmitidos trechos de programas e depoimentos que entraram para a história da comunicação gaúcha.

Lançamentos de livros

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Otaviano Busnello, Ricardo Hoerde e Renata Velinho BusnelloSessão de autógrafos e lançamento do livro Próxima Milha, de Ricardo Hoerde.



O que vem por aí