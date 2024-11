Colaboração confirmada

O encerramento da XXIV Semana da Língua Italiana no Mundo, promovida pelo Consulado Geral da Itália, na Scuola Villa Italia, na terça-feira passada, foi marcada pelo anúncio de uma parceira entre dois integrantes da foto principal. Fabrício Guazzeli Peruchin e Valerio Caruso unirão esforços para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que serão comemorados em 2025. O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS e o cônsul italiano no RS selaram com um brinde à parceria reafirmada no pronunciamento de Caruso - um dos poucos que fez totalmente em italiano - durante o ano. Na hora da confirmação, no entanto, o cônsul fez questão de reafirmar seus esforços para a colaboração dos festejos em bom português mesmo. Nádia Tenedini e Mateus Homercher no evento italiano EVANDRO OLIVEIRA/JC

A força do cooperativismo

Carla Fachim e Maysa Bonissoni EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Jantar dos Presidentes - Especial Prêmio Somos Coop de Excelência em Gestão RS, que aconteceu na segunda-feira passada, no Vista Pontal Espaço de Eventos, promovido pelo Sistema Ocergs, além de premiar o papel do cooperativismo na reconstrução do Rio Grande do Sul, foi uma noite de confraternização e prestígio. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Hartmann, recebeu entre os convidados, o governador Eduardo Leite e Gedeão Pereira, presidente da Farsul, para celebrar os esforços fundamentais do modelo cooperativo durante as enchentes de maio. Darci Hartmann e Gedeão Pereira EVANDRO OLIVEIRA/JC

Galeria da Semana

Garota Vinil e Lúcio Brancato Butikin Hi-Fi: "Audição Degustada" EVANDRO OLIVEIRA/JC