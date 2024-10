O múltiplo Encouraçado

A abertura oficial do Encouraçado Butikin, na quarta-feira que passou, mostrou os múltiplos formatos que a proposta de Ricardo Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira podem oferecer à noite porto-alegrense. Com todos os ambientes funcionando, a ocasião que beneficiou o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) e a Associação Sol Maior teve a estreia do Duelo de Pianos que conta com Gonzalo Lamego, Mari Kerber e o baterista Rhuan Moraes, no Butikin Hall, em uma entusiasmada jam session. Em seguida, a banda Império da Lã, liderada pelo elétrico Carlinhos Carneiro, no Clube 936, ambiente que leva a assinatura de Mário Englert, em que trabalhos de Vitório Gheno compõem a ambientação, mostrou que a casa pode muito bem receber shows de todos os estilos e formatos. A DJ Garota Vinil, animava os drinques no tradicional porão, o Butikin Hi-fi, com escolhas musicais inspiradas. Gonzalo Lamego e Bia Paz festejando o primeiro Duelo de Pianos no Butikin Hall DANIELA BARCELLOS/DIVULGAÇÃO/JC

Retorno dos quatro aros

Daniel Rojas, presidente Audi Brasil e Roberto Carvalho, CEO do Grupo Top Car EVANDRO OLIVEIRA/JC

Daniel Rojas, presidente da Audi do Brasil; Hideo Takenaka, CFO do Grupo Top Car e Roberto Carvalho, presidente do Grupo Top Car deram a acolhida durante a reinauguração da loja da Audi, na avenida Ceará, na quinta-feira que passou, administrada pelo Grupo Top Car. Celebrando os 30 anos da fabricante de automóveis no Brasil, o chef Lucas Cinti, residente do Chef's Table Brasil, serviu suas experiências gastronômicas ao longo do evento. A coluna registrou ainda as presenças de Bárbara Russowsky, Mari Carneiro, Juliana Andrade e Felipe Boito, Rodrigo Simch e Leandro Cremonese.

Fórum Econômico

Pedro de Cesaro e Laura de Cesaro TÂNIA MEINERZ/JC

A segunda edição do Fórum Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pela Propósito -Boutique Financeira juntamente com o Jornal do Comércio, na quinta-feira passada, teve a retomada da economia do Estado como mote principal dos debates e as diversas alternativas apontadas por especialistas de áreas afins. O anfiteatro da sede do Instituto Caldeira esteve lotado o dia inteiro com uma plateia atenta aos diversos painéis e ambientes apresentados durante o encontro. Todos os detalhes do evento estarão amanhã na edição do caderno especial do Fórum Econômico 2024, encartado no Jornal do Comércio.

Vinhos no cofre forte do Pampulhinha

Cristine e Kelly Pinheiro no lançamento da Adega Pampulhinha EVANDRO OLIVEIRA/JC