De volta à pista do Encouraçado

Curiosidade, expectativa e boas lembranças marcam a reabertura do Encouraçado Butikin que volta à vida no emblemático casarão da avenida Independência, 936, no próximo dia 9 de outubro. Em sistema de abertura lenta e gradual, para ir esquentando os motores da casa, Sofia e Maria Refinetti, sócias de Eduardo Alvares Filho receberam imprensa e comunicadores esta semana para as apresentações oficiais. Composto por três ambientes - o Butikin Hi-Fi, primeira sala de audição e bar de Porto Alegre, com equipamentos de alta fidelidade e pick-ups, o Clube 936 e o Encouraçado Hall, este situado no antigo sótão, local de shows e danças, a casa promete diversidade de opções de diversão. Para as quintas-feiras, os Duos de Pianos terão Gonzalo Lamego e Mari Kerber coordenando a proposta de música e canto. Pelas paredes da casa de tijolos à vista, lembranças de Tatata Pimentel e da sereia criada por Ziraldo, que foi o símbolo da casa, inaugurada em 1965.