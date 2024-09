Prato da Boa Lembrança comemora 30 anos de sucesso

O Scantinato di Peppo, do Peppo Cucina, concentrou estrelas da gastronomia gaúcha na noite da terça-feira passada, quando foram comemorados os 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL), no Rio Grande do Sul. Chefs de restaurantes conhecidos, como Pastasciutta, Giostra Cucina, Nonno Mio, Sharin, Ana Terra, Trattoria Primo Camilo, Peppo Cucina, se uniram no preparo de um cardápio harmonizado pela Miolo Wine Group, em que a disputa de sabores foi uma constante. Anesio Fassina, entusiasta da iniciativa e colecionador de 2.384 pratos da Boa Lembrança, foi um dos convidados da noite que contou ainda com Pedro Andreis, Angelita Foss Ecker, Bete Duarte, Magda Beatriz, Wagner Poletti e Lucia Pires. Rafael e Jaqueline Peccin no evento gastronômico LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Identidade cultural retratada

Eurico Salis e Cleomar Prunzel no lançamento editorial JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

O fotógrafo Eurico Salis teve longa fila de autógrafos para o lançamento de seu novo livro Terra Gaúcha - Gerações, juntamente com a exposição fotográfica de algumas imagens da obra, na galeria do Multipalco Eva Sopher, no Theatro São Pedro, na terça-feira passada. Depois de mostrar os rostos e etnias que formaram a imagem física do povo gaúcho, em seu livro anterior, Eurico saiu em busca da identidade cultural que nos une, através de registros da vida familiar dos gaúchos que semeiam e cultivam sua história através do trabalho de gerações ligadas ao campo. Passaram por lá Claudinho e Preta Pereira, Flávio Dutra, Nilton Santolin, Paulo Gasparotto, Cleomar Prunzel, entre muita gente mais.

Retomada festiva

Alexandre e Fernanda Graziadio EVANDRO OLIVEIRA/JC

A empresária Rejane Tavares reabriu os espaços de sua Ambientallize Locadora, na zona Norte de Porto Alegre, para o lançamento de seu novo showroom, inaugurando uma outra fase do empreendimento que foi gravemente atingido com a inundação de maio passado. O que se viu por lá, na noite de terça-feira passada, entre lounges, espaços inovadores e uma pista de danças, simbolizava a retomada de todo o setor de eventos do RS. A noite concorrida, registrou a presença de inúmeros profissionais do meio, como Alexandre Graziadio, Bettina Becker, João Muratore, Milton Vignatti, José Dornelles, o Dj Lê Araújo, Fernanda Rosa e Tiago Leite. Nelson Ramalho e Rejane Tavares EVANDRO OLIVEIRA/JC

Claudia Bartelle & Friends

Claudia Bartelle IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Em sua 5ª edição, o bazar Claudia Bartelle & Friends, trocou de endereço e se instalou no térreo do edifício garagem do Shopping Iguatemi, realizado nesta quinta-feira. Desde cedo, longas filas se formaram no local, que recebeu uma ambientação especial, ar condicionado e espaço para circulação e espera para acessar o disputado bazar. Mais de 20 mil itens entre vestuário, acessórios, bolsas, sapatos e artigos de decoração, novos e doados, tiveram o lucro revertido ao fundo de manutenção da Casa de Apoio Madre Ana. As 400 unidades do tênis Olympikus Corre 3, em edição criada para a ocasião, esteve entre os itens mais procurados.

