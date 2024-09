Noite de leilão beneficente no Porto Alegre Country Club

Com o Country Club absolutamente lotado, o 1º Leilão AHMI, promovido pela Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, teve a liderança de Fernanda Etchepare, Neca Esbroglio, Flávia Alvarez e um grande número de voluntários e apoiadores das obras de reconstrução das oficinas profissionalizantes do Pão do Pobres, na terça-feira passada. Os leiloeiros Paulo Gasparotto, Norton Fernandes e José Luís Santayana conduziram os lances de mais de 130 obras de arte, móveis, antiguidades e objetos, arrecadando R$ 376.918,30, no total, com 85% desse valor destinado para as Oficinas da Fundação Pão dos Pobres e o restante para projetos da própria entidade. Fernanda Etchepare, Flávia Alvarez, João Rocha, Neca Esbroglio e Alcimir Richter EVANDRO OLIVEIRA/JC Cinara Vianna Dutra Braga e Eloana Tusi Man Leilão em benefício da reconstrução das oficinas de trabalho da Fundação Pão dos Pobres, do AHMI EVANDRO OLIVEIRA/JC

Som Celestial

Bach Eterno na Casa da Música da Ospa GABRIEL BAYER/DIVULGAÇÃO/JC

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), o Porto Alegre Consort e o Coro Sinfônico da Ospa levaram o Complexo Cultural Casa da Música da Ospa às nuvens, no sábado passado. O concerto Bach Eterno, regido por Diego Biasibetti, garantiu quase duas horas de êxtase ao público presente. Entre as curiosidades que cercavam a apresentação, estava o órgão em que o pianista Fernando Rauber tocou, que foi construído pelo maestro Diego juntamente com seu pai, confeccionado especialmente para tocar obras do período Barroco.

Holofote Social

Mariana Fritsch e Mateus Sacchett ANDREA GRAIZ/DIVULGÃO/JC

Os dois anos do Holofote Social foram comemorados no Antuérpia Bistrô & Arte, em que Mariana Fritsch recebeu grupo de amigos para brindar mais um ano de atividades da plataforma digital que tem foco na vida social e empresarial de Porto Alegre. Gerando conteúdos relevantes, Mariana vem construindo sua trajetória de forma independente e madura, sendo muito bem-vinda em eventos significativos da cidade. A parceria com a fotógrafa Andrea Graiz qualifica ainda mais o trabalho. Circularam pelos domínios de Caco Zanchi, Paulo Gasparotto, Roberta Jalfim, Roberta Busnello, Marcelo Gonçalves, Gabriela Verri, Sandro Eschberger, entre muita gente mais.

Feijoada Solidária

Vera Bernardes e Nelma Wagner Gallo no Instituto Ling IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Cada ingresso vendido para a Feijoada Solidária, promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul em parceria com o Instituto Ling, reverteu em uma cesta básica destinada aos atingidos pela enchente de maio. Foram 350 ingressos vendidos, lotando os espaços do Instituto Ling, na manhã do domingo passado. A Oficina do Choro, ao lado de Vera Bernardes, Lucila Magadan e Nelma Wagner Gallo, representantes da Liga, recepcionaram para a feijoada preparada pela equipe do chef Lúcio Moraes. Lídia Ling, com sua família; Sheila Baron, Cristina Piccoli, Catherine Repetto, Régis Bing Reis e Andréa Bertoletti, Marilúcia Bing, Luciana Van Teffelen Bing, Isabelle Isdra, Fernando Lucchese e Josiane Castro, marcaram presença na iniciativa beneficente.

O que vem por aí