63º Debut do Porto Alegre Country Club

A noite do sábado passado, em que foram apresentadas as 27 debutantes de 2024 do Porto Alegre Country Club, foi mais uma marca de superação das expectativas, no que diz respeito à ambientação e decoração de uma grande festa. O amplo espaço armado na parte externa da sede social teve nítida inspiração no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalles, nos arredores de Paris, com uma sucessão de lustres de cristal sobre a passarela florida, por onde desfilaram as meninas e seus pares. O cuidadoso trabalho de Roberta e Iara Jalfim distribuiu mesas decoradas por arranjos florais que complementavam a ambientação em tons de verde. Vinicius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Girardi Biffignandi, casal presidente do clube, conseguiu mais uma vez deixar uma marca indelével de ousadia e bom gosto em um debut do clube.

Batalha gastronômica

O Clash of Chefs, competição gastronômica comandada por Anderson Caruso, desde 2019, a maior multiplataforma de gastronomia e entretenimento do Sul do País, integrada ao Grupo Record, em formato de reality show, teve mais uma etapa na semana que passou. A direção do programa organizou um exercício de integração entre os competidores, com um embate entre seus cozinheiros e os integrantes da brigada de cozinha do restaurante secreto ACasa, chefiada por Raphael Dittrich. Na ocasião, presidentes dos principais veículos de comunicação do RS como Gustavo Paulus, Record RS; Giovanni Jarros Tumelero, Jornal do Comércio, e Alexandre Gadret, Rede Pampa; participaram da jornada, que terá a semifinal em outubro. Seguem na competição Antônio Valêncio, Cristiano Paiva, Lucas Ostjen e Paula Schilling.

Bistrô & Arte

Ao regressar ao Brasil, trazendo na bagagem vasto conhecimento gastronômico e cultural, o empresário Caco Zanchi, depois de 20 anos morando em Antuérpia, na Bélgica, está apostando em um novo empreendimento em Porto Alegre. O exclusivo Antuérpia Bistrô & Arte foi apresentado à imprensa no domingo, e abre ao público nesta quinta-feira, nos altos de uma das casas geminadas da rua Félix da Cunha. Além do bistrô de culinária belga, um entreposto de vinhos e produtos de empresas gaúchas, o local abriga uma galeria de arte e exposições, complementando o local.

O jornalista Cleber Benvegnú, na foto com o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, teve o reconhecimento da Câmara Municipal de Porto Alegre por seus 25 anos de comunicação e gestão de imagem

O que vem por aí

Uma importante tela de Libindo Ferrás com a igreja matriz de Viamão, uma das mais antigas do Sul, faz parte do acervo que será apregoado nesta terça-feira, dia 27 de agosto, no leilão organizado por Gasparotto Leilões e Garimpo Leilões, exclusivamente online, a partir das 19h. Telas de Albano Vizotto, com motivos florais e naturezas mortas, além de tapetes orientais serão apregoados. Acompanhe através do garimpoleilões.com.br

Uma noite de risotos funcionais com vinhos da região da Campanha é a proposta de Leonardo Leão com a nutricionista Vanessa Machado para hoje, no Bendita Horta, entre 18h e 21h.

Na quinta-feira, a Gravura Galeria de Arte promoverá a vernissage de duas novas exposições. Porto Alegre Minha Cidade Joia, será apresentada na Sala Negra conjuntamente pelas irmãs Liane Neves, fotógrafa e Gladys Neves, arquiteta que têm Porto Alegre como tema. Na Sala Branca, a artista visual Alessandra Pauletti mostrará pinturas e desenhos em Labirintos do Pensamento.

Luciano Medeiros, d'O Luxo do Gaúcho, está com um espaço do famoso Luxo Burger nesta edição da Expointer, junto a Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chefs. Em setembro, o assador representará o Rio Grande do Sul no Torneio Mundial de Assadores, no Uruguai.