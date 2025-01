Gramado tem hotel para 14

A partir desta semana, o Wood, hotel boutique de Gramado, lança uma nova fase ao adotar um conceito exclusivo para 14 (categoria que inclui adolescentes e adultos), tornando-se pioneiro na Coleção Casa Hotéis e na cidade do Natal Luz ao focar nesse público. O novo capítulo, o primeiro de uma série de novidades que serão lançadas em 2025 e que vão ao encontro de várias tendências mundiais, reforça o compromisso do grupo em inovar e oferecer experiências alinhadas às tendências do setor de hospitalidade. Com decoração contemporânea, detalhes em madeira e uma gastronomia "local", o Wood reafirma o compromisso do Grupo em inovar e atender diferentes perfis de hóspedes.

O avanço dos atacarejos

O mercado brasileiro de alimentos está mais dinâmico e diversificado do que nunca. Segundo o estudo State of Grocery 2024, o formato atacarejo já representa 46% do faturamento do setor, enquanto hipermercados perderam força. Além disso, redes regionais e lojas de conveniência estão moldando uma nova era de consumo, com maior foco em personalização, conveniência e integração digital. Andrea Eboli, CEO da EDR e especialista com mais de 25 anos de experiência, analisa essas transformações e explica como as empresas podem se adaptar e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Bom Princípio Alimentos

A Bom Princípio Alimentos, fabricante de recheios de chocolate e de frutas, cremes de avelã, doces de leite, geleias e conservas, celebra um expressivo crescimento no segmento de food service em 2024. O canal de vendas voltado para este mercado registrou um aumento de 20% em relação ao ano anterior, consolidando-se como um dos principais pilares de expansão da companhia.

A perenidade do negócio

A Meber Metais de Bento Gonçalves comemora seu 64º aniversário de fundação neste domingo, protagonizando um momento repleto de significados. Renovada, ela segue os passos de um movimento de governança coorporativa que, no ano passado, reestruturou sua gestão - das diretorias executiva e industrial ao Conselho Administrativo. Mais do que promover mudanças operacionais, esse trabalho estratégico reafirmou o compromisso com a perenidade do negócio. Com isso, em vez de esperar por oportunidades, a Meber tenciona criá-las. Além do marco da estreia na ExpoRevestir, a empresa potencializa seu plano de expansão com o início da operação de uma filial na Região Sudeste.

Inauguração em março

A inauguração oficial do escritório Moraes Vasques Advogados Associados será em março deste ano. Formado pelos advogados André Vasques, Guilherme Moraes e Viviane Vasques, a equipe mescla dinamismo com a experiência de mais de 30 anos de atuação, além de ser especializada em processos de alta complexidade. O escritório também oferece expertise em áreas como Direito Criminal, Família e Sucessões, Empresarial e outras demandas estratégicas.

Sustentabilidade em obras na BR-116

Ao dar andamento em um investimento de R$ 40 milhões na reconstrução de três pontes na BR-116, do Polo Rodoviário Pelotas, a concessionária Ecosul estabeleceu um rigoroso plano de reaproveitamento de materiais. O aço é enviado para centrais de reciclagem e o concreto é triturado para ser reutilizado nos aterros das novas pontes, evitando a exploração de novos materiais, reduzindo os impactos do transporte de grandes volumes e diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. A reconstrução das pontes irá garantir mais segurança aos usuários, especialmente em caso de eventos climáticos extremos.