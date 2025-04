Calçados empregam 3,3% mais

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base nos registros do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que o setor encerrou o mês de fevereiro com mais de 290,3 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, 3,3% mais do que no mesmo mês de 2024. Somente no primeiro bimestre do ano, foram gerados 8,1 mil empregos (4,23 mil em fevereiro). O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o dado reflete o crescimento da produção de calçados, que deve ter um incremento de até 2% em 2025 (para mais de 904 milhões de pares). "Somos um setor intensivo em mão de obra e a performance da indústria reflete diretamente na criação de novos postos", acrescenta Ferreira.

Um melhor termômetro

Por mais desafiador que seja, o cenário, ele ainda é positivo. Na BFSHOW, maior feira calçadista da América Latina que acontece em maio, em São Paulo, surgirá um termômetro melhor para projetar a atividade ao longo do segundo semestre, segundo o presidente Ferreira.

Nova turma de aprendizes

A Intral, fabricante de soluções para tecnologias de iluminação com sede em Caxias do Sul, iniciou em parceria com o Senai, uma nova turma do programa de formação de jovens aprendizes em eletroeletrônica. Com duração de dois anos, o programa é estruturado em modelo dual, com ênfase na formação técnica no Senai e aplicação prática durante seis meses dentro da empresa, capacitando jovens a partir dos 16 anos para os desafios do mercado de trabalho e da indústria moderna.

Hotel temático da Páscoa

Quando se fala em Páscoa é impossível não pensar em chocolate. E quando se pensa em chocolate, todos lembram de Gramado, cidade que tem o título de capital nacional do chocolate artesanal. É neste cenário que está o Chocoland - primeiro hotel inteiramente temático do chocolate do Brasil, que preparou uma programação exclusiva para crianças e adultos. O Chocoland também conta com opções abertas ao público não hospedado no hotel.

Reparação pela injustiça

As possibilidades de reparação pela injustiça sofrida por pessoas negras escravizadas e os desafios desse processo são o ponto de partida do livro Céu Azul é Tempestade, da escritora e jornalista Patricia Xavier. Em narrativa ficcional, ela aborda os efeitos da escravidão e do racismo vividas pela população negra brasileira nos dias atuais.

O Summit Internacional

O Summit Internacional de Performance, realizado pela primeira vez no RS, na Pucrs, superou as expectativas ao movimentar R$ 10 milhões em negócios. O evento, que ocorreu de 26 a 30 de março, é considerado o maior encontro de performance e movimento esportivo da América Latina. Com 1,1 mil participantes inscritos e 2 mil visitantes por dia na Feira, espaço aberto ao público dedicado a fornecedores e empresas do mercado fitness e da performance.

José Galló em Histórias Inspiradoras

A próxima RA da CIC Caxias será realizada na terça-feira, dia 8, e não na segunda. A mudança de data marca uma edição especial da série Histórias Inspiradoras, que terá como palestrante o empresário José Galló, ex-CEO das Lojas Renner. Com o tema "Encantando clientes, de oito a 600 lojas", Galló é reconhecido como um dos melhores CEOs do Brasil por veículos como Forbes e Época Negócios, e autor do livro "O Poder do Encantamento". Ele abordará ainda o impacto do Instituto Hércules Galló, criado para preservar e valorizar a história e o legado de sua família. A mesma RA também será palco para o lançamento do Monumento dos 150 Anos da Imigração Italiana no RS.