Foi inaugurado nesta quinta-feira, no Ocre - o novo restaurante do Wood Hotel -, o primeiro Bar de Charcutaria de Gramado, sob o comando da chef Roberta Sudbrack. A charcutaria, arte de preparar e servir carnes curadas como embutidos e defumados, ganha protagonismo em tábuas cuidadosamente montadas com produtos artesanais gaúchos, de outras regiões do Brasil e preciosidades internacionais. As fatias são cortadas na hora em um fatiador manual restaurado pela própria chef e carinhosamente apelidado de Anita. O cardápio é enxuto, pensado para ser compartilhado e combina queijos brasileiros, acompanhamentos criativos e um toque de fogo, em uma experiência inédita e acolhedora na Serra Gaúcha.

Milhares de vagas gratuitas

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, o Senac-RS promoverá o lançamento do edital que ofertará mais de 4,5 mil vagas gratuitas em cursos técnicos presenciais e EAD. As capacitações abrangem áreas de alta demanda no setor de comércio de bens, serviços e turismo no RS. O evento ocorrerá no dia 8 deste mês, com café da manhã servido na sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

ABRH-RS no South Summit

A ABRH-RS estará presente, pela primeira vez, no South Summit Brazil 2025, programado para os dias 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A entidade terá um espaço no evento onde será possível interagir com o público em ambiente que respira inovação, fundamental nas transformações que o mundo do trabalho está passando. A Diretoria Executiva, reeleita para o triênio 2025/2027, tem na inovação um dos pilares de sua gestão.

Garoto-propaganda da KNN

O empresário Reginaldo Boeira, fundador da KNN Idiomas decidiu estampar sua própria imagem na nova campanha publicitária da rede. Conhecido como "Rei das Franquias", Boeira virou garoto-propaganda das quase 500 unidades da KNN no Brasil, usando sua história de superação para inspirar alunos e empreendedores. Com investimento de R$ 125 milhões em bolsas de estudo neste ano, ele também lançou a meta ousada de dobrar o número de brasileiros fluentes em inglês até 2034.

Apoio à 31ª Festa Colonial

Em agenda realizada na capital gaúcha na quarta-feira, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Vilson Covatti, solicitando apoio à 31ª Festa Colonial, que acontece em Canela de 11 a 27 de julho. Na oportunidade, o prefeito e equipe pediram apoio, ainda, ao fomento rural, via recursos financeiros e acompanhamento social e produtivo.

Líder em vendas de veículos

A Fiat encerrou março com dois modelos entre os mais vendidos do País. A Strada permanece na liderança, com 10.254 unidades emplacadas e 5,5% de market share, e o Argo conquistou a segunda colocação, com 8.248 emplacadas e 4,5% de market share. Assim como nos meses anteriores, a Fiat segue líder absoluta do mercado brasileiro, com 21% de market share e 38.875 unidades emplacadas em março, mais de 8 mil à frente da segunda colocada.

Oportunidades em descarbonização

O Brasil tem ao menos US$ 190 bilhões em oportunidades até 2040 para a descarbonização da sua economia. O País também tem potencial de se tornar um dos primeiros a alcançar o status de net zero no mundo até 2030. Os dados foram apresentados pelo Partner da McKinsy Sergio Canova, durante o Wind of Change 2025, realizado pelo Sindienergia-RS e pela VIEX, em Porto Alegre, nesta semana. Com palestrantes de Brasil, Japão, Holanda, Espanha e Bélgica, o evento debateu investimentos e regulação no setor de energias renováveis.