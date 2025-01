A nova coleção de móveis

Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, a Uultis apresentará uma nova coleção na Abimad'39 - Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração, principal evento do setor na América Latina, em São Paulo. A marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos, lançará a campanha "Simbiose: cenários e paisagens". Estrelada pela atriz e modelo brasileira Erika Januza, a coleção se inspira na interação singular entre as cidades brasileiras e a natureza, apresentando novidades em mobiliário e acabamentos.

Férias escolares divertidas

O Boulevard Assis Brasil irá oferecer atividades para deixar as férias escolares das crianças mais divertidas. A programação acontece entre os dias 28 e 31 de janeiro e inclui oficinas, camarim, atividades de robótica e até uma "feira de adoção" de pets de pelúcia. A programação acontece sempre das 16h às 19h, e as crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de idade. Mais informações podem ser acessadas no perfil da empresa no instagram: @boulevardassisbrasil.

Os seguros muito atrativos

O mercado de seguros iniciou este ano com descontos promocionais muito atrativos. É o caso da Guarida Corretora de Seguros, em parceria com a Porto Seguro, que concedem até 35% de desconto na contratação de Seguro Viagem. Outras modalidades bastante procuradas são, seguro residencial e carta-verde, este último para quem pretende conhecer os países do Mercosul. A expectativa da Guarida é atender uma demanda superior a 20% do que foi registrado no ano passado.

Radares portáteis na Capital

Entre os dias 20 a 26 de janeiro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou 64 operações com radares portáteis. Durante este período, 16.024 veículos foram fiscalizados, dos quais 1.224 foram autuados por excesso de velocidade. As maiores velocidades registradas ocorreram com motocicletas: 119 km/h (avenida Ipiranga), 118 km/h (avenida Sertório), 109 km/h e 104 km/h (avenida Sertório) e 104 km/h (avenidas Nilo Peçanha e Assis Brasil).

Gastronomia em estádios

A gastronomia em estádios tem se consolidado como uma tendência crescente no Brasil, transformando esses espaços em centros de entretenimento que vão além das partidas. O objetivo é comum a todos: oferecer aos torcedores e ao público em geral ambientes que combinam a paixão pelo esporte com a gastronomia de qualidade.

Empregos para a hotelaria

A Secretaria de Inovação de Gramado está preparando um 2025 repleto de iniciativas que promovem o desenvolvimento da comunidade gramadense. Entre as ações, está a organização de uma grande Feira de Empregos voltada ao ramo hoteleiro, em parceria com a Rede Laghetto, que acontecerá em março. O evento será aberto a todos os hotéis interessados em divulgar e preencher suas vagas de emprego. As tratativas para a feira já começaram, com o objetivo de planejar todas as etapas.

Primeira palestrante do Fórum da Liberdade

Ativista dos direitos das mulheres e das populações marginalizadas em Jerusalém, Fleur Hassan-Nahoum é a primeira palestrante confirmada para participar do Fórum da Liberdade 2025. Fleur encerrou seu mandato como vice-prefeita da cidade em março de 2024 e continua envolvida na defesa de seus princípios sociais, cujo avanço acredita ser possível por meio do desenvolvimento econômico e da luta por uma Jerusalém pluralista. Seu painel no evento será justamente sobre como atingir a paz por meio da prosperidade econômica. O Fórum da Liberdade está marcado para os dias 3 e 4 de abril, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).