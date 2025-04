Transformar negócio em franquia

Transformar um negócio em franquia é uma das formas mais inteligentes de crescer sem precisar abrir novas unidades sozinho. Ao contar com o capital e a energia de terceiros, a marca ganha força para expandir, aumentar o faturamento, conquistar novos mercados e, o mais importante, construir uma marca que se perpetue no tempo. Mas, após a formatação, surge um novo desafio: como expandir de forma correta, sustentável e estratégica? A pergunta que não quer calar é: como vender as primeiras franquias — e para quem? Sem um processo bem definido, muitas redes acabam cometendo erros logo nas primeiras vendas. Isso pode resultar na entrada de franqueados desalinhados com os valores da marca, o que compromete toda a base e ameaça a longevidade da rede no mercado.

Parceria Pier com Seguralta

A Pier, seguradora com o objetivo de mudar a relação dos brasileiros com os seguros, acaba de lançar uma parceria com a Seguralta, maior rede de franquias de corretoras de seguros do Brasil, para ofertar seu produto de seguro automóvel por intermédio de mais de 1800 franqueados. Após um período positivo de testes, a seguradora está pronta para estreitar a relação com os profissionais, ao oferecer um portal que visa facilitar o trabalho dos corretores na hora da cotação, venda e gestão.

Cinco feiras internacionais

A Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), por meio do Brazilian Materials, programa de apoio à internacionalização do setor, está com inscrições abertas para a participação em cinco feiras internacionais na Alemanha, China, Itália e Peru. O objetivo é incrementar as exportações brasileiras de componentes ao longo de 2025.

Segundo Luiz Ribas Júnior, gestor de Mercado Internacional da Assintecal, as feiras, com diferentes perfis, têm um papel fundamental no incremento dos embarques do setor.

A Scalzilli Althaus de muda

Com 52 anos de atuação, o escritório SCA — Scalzilli Althaus marca o crescimento da empresa com a inauguração de uma nova sede em Porto Alegre. O novo espaço está localizado no Carlos Gomes Square, um dos pontos mais estratégicos do eixo empresarial da cidade. O ambiente moderno e colaborativo, marca mais um passo da evolução do SCA, que atua com presença nacional, modelo de atendimento integrado e soluções jurídicas personalizadas.

Degustação gratuita de vinhos

Na próxima terça-feira, o Food Hall Country - localizado no 2º andar do Bourbon Shopping Country - realiza uma experiência especial de Páscoa durante a tradicional Wine Hour, promovida semanalmente pela Volupta Wine Bar. A partir das 19h, o público poderá participar de uma degustação gratuita que harmoniza vinhos portugueses com trufas da Cacau Show, ao som do show da cantora Nalanda. Os rótulos serão harmonizados com trufas da Cacau Show nos sabores tradicional, meio amargo e morango.

Prioridade para pequenas porções

O setor de alimentação fora do lar movimenta no Brasil mais de R$ 200 bilhões anualmente, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Dentro desse universo, um nicho tem ganhado cada vez mais força: o das franquias especializadas em finger food, conceito que prioriza porções pequenas e práticas, perfeitas para o consumo sem o uso de talheres. Entre os protagonistas dessa tendência, está a Loucos por Coxinha, rede que se consolidou como referência no segmento de mini coxinhas e tem transformado a experiência do consumidor e as dinâmicas do mercado de fast food.