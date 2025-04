Economia de Caxias cresce 0,8%

A economia de Caxias do Sul apresentou um crescimento de 0,8% em fevereiro na comparação com janeiro, segundo o Desempenho Econômico divulgado pela CIC Caxias e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), ontem. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo setor do Comércio, que teve alta de 3%. A Indústria avançou 0,6%, enquanto o setor de Serviços recuou levemente (-0,1%). Na comparação com fevereiro de 2024, houve queda de 0,8% na atividade econômica, com destaque positivo para o setor de Serviços, que cresceu 6,9%, e para o Comércio, com alta de 1,5%. A Indústria, por outro lado, retraiu 5,8% no mesmo período.

A transição na tributária

Na segunda edição do ano, que acontecerá no dia 22 deste mês, o Fecomércio-RS Debate vai trazer o tema "Reforma Tributária - transição na prática". O evento contará com a participação do ex-presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro; do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves; e do auditor-fiscal da Receita Federal Marcos Flores. Os convidados vão dialogar sobre o processo de implantação do novo regime tributário, os resultados e efeitos práticos a curto e longo prazo.

A biblioteca comunitária

O projeto WimBelemDon dedicado à transformação social de jovens moradores do extremo Sul de Porto Alegre reuniu seus vizinhos mais próximos da Praça Carlos Santa Helena para apresentação do começo das obras da biblioteca comunitária que será construída no local. É para marcar o começo das comemorações de seus 25 anos de fundação.

Mais tempo em Gramado

O turismo em Gramado segue se transformando, acompanhando novas tendências e consolidando sua vocação para experiências mais imersivas e qualificadas. Enquanto em janeiro de 2023 os visitantes permaneciam, em média, 2,96 noites no município, esse número saltou para 3,62 noites em 2024 e a 4,28 noites em janeiro de 2025 - crescimento de 44% no período. Isso indica um público mais engajado com as experiências que Gramado oferece, buscando aproveitar ao máximo sua estada. Maior tempo de permanência se reflete em mais segmentos.

A Expo Supermercados

De 8 a 10 de abril de 2025, o setor supermercadista brasileiro terá a oportunidade de vivenciar uma das experiências mais transformadoras do mercado: a Expo Supermercados 2025 em São Paulo. O evento, já consagrado como o melhor para supermercados de bairro em todo o Brasil, oferecerá uma experiência sensorial inovadora, pensada para inspirar e transformar negócios em um ambiente cada vez mais competitivo e desafiador.

Boom do novo consignado

Dados do Banco Central de 2025 revelam que o novo empréstimo consignado com garantia do FGTS gerou um impacto financeiro expressivo, registrando R$50 bilhões em pedidos de crédito em apenas três dias. Esse valor supera os R$ 40,4 bilhões movimentados pelo mercado privado de consignado em janeiro de 2025, evidenciando o potencial da medida. Diferente de outras iniciativas, o sucesso não veio de anúncios oficiais, mas da viralização digital.

Parceria em resiliência climática

A Arvut, consultoria especializada em Meio Ambiente e EHS, firmou parceria com a ICF, empresa global que presta serviços de tecnologia, clima e energia, reforçando sua atuação nas áreas de resiliência climática, adaptação e infraestrutura sustentável. A aproximação tem como elo estratégico a Long Light Advisory (LLA), voltada ao desenvolvimento e investimento em soluções sustentáveis de infraestrutura, e que possui foco em projetos de energia renovável nos Estados Unidos e América do Sul.