A indústria de alimentos e bebidas no Brasil desempenha um papel fundamental na economia nacional, sendo a maior do país e responsável por cerca de 10,7% do PIB. Com uma forte capacidade de geração de empregos, o setor mantém aproximadamente 2 milhões de postos de trabalho diretos e formais. Além disso, o Brasil se destaca como o maior exportador de alimentos industrializados do mundo, com seus produtos alcançando 190 países ao redor do globo. Em 2024, o setor demonstrou resultados positivos, alcançando US$ 32,2 bilhões em exportações de alimentos industrializados, um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, e mostra sinais de continuidade de sua expansão no futuro próximo.

Água quente nos postos

A Soprano de Farroupilha buscou a parceria da SIM Rede de Postos, varejista de combustíveis, disponibilizando, gratuitamente, água quente em Quentuxas. A iniciativa torna mais prático o preparo do chimarrão, de chás ou facilita a limpeza de itens de cozinha. Consumidores em deslocamento encontram dispositivos identificados com o logo da Soprano. A ação da marca vai até abril. No total, são 30 equipamentos distribuídos em postos.

O acabamento em preto

A Soprano de Farroupilha está lançando uma série de novos produtos com acabamento preto para agregar sofisticação e funcionalidade ao portfólio da marca voltado para móveis residenciais e corporativos. A novidade inclui rodízios gel, puxadores, dobradiças com acabamento ônix, cofres e fechadura biométrica para móveis, todos desenvolvidos para oferecer alta durabilidade, design moderno e praticidade.

Nova taxa para cidadania

A partir de 1º de janeiro de 2025, entrou em vigor na Itália uma nova taxa de 600 euros por requerente para processos judiciais de reconhecimento de cidadania italiana. Essa mudança foi oficializada com a aprovação da Lei Orçamentária de 2025, sancionada pelo presidente Sergio Mattarella em 30 de dezembro de 2024, após aprovação definitiva e repentina pelo Senado em 28 de dezembro de 2024.

Sem cidadania automática

A recente assinatura de uma ordem executiva pelo presidente Trump, restringindo a cidadania automática para filhos de imigrantes indocumentados, gerou intenso debate jurídico nos Estados Unidos. Segundo o advogado especializado em Direito Internacional, Daniel Toledo, a medida enfrenta barreiras constitucionais e pode ser invalidada pela Suprema Corte devido à 14ª Emenda, que garante esse direito desde 1868.

Uso de cheques continua

O uso dos cheques no Brasil ainda sobrevive, apesar do grande avanço dos meios de pagamento digitais, como internet e mobile banking, e a criação do Pix em 2020. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que os brasileiros usaram 137,6 milhões de cheques no ano passado. Entretanto, as estatísticas revelam que o número de documentos compensados no país cai ano a ano - houve redução de 18,4% de 2024 para o ano anterior.

Duelo de Pianos em Porto Alegre

Inspirado nas noites vibrantes de Nova York, o Duelo de Pianos volta a agitar o Encouraçado Butikin, de Porto Alegre. A dupla Mari Kerber e Gonzalo Lamego embala o público com clássicos atemporais e sucessos modernos de rock, pop e MPB. A interatividade é o ponto alto da noite: além de atender pedidos musicais, os pianistas desafiam a plateia em um divertido jogo de conhecimento musical. Com humor e descontração, o espetáculo é ideal para quem aprecia piano ou busca uma noite animada e única. É necessário reserva. As vagas são limitadas.