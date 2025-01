Recuo nas vendas de Natal

As vendas do Natal passado no comércio caxiense registraram retração de 4,1% comparativamente ao mesmo período de 2023, segundo a CDL Caxias. O feriado no meio da semana e o menor poder aquisitivo da população, aliado à inflação, impactaram o resultado, de acordo com os lojistas entrevistados. O investimento por consumidor ficou estável, com tíquete médio de R$ 506,32, próximo aos R$ 501,84 do ano anterior.

Apesar da queda, 67,3% dos empresários consideraram o desempenho igual ou melhor do que no ao ano anterior. O levantamento da CDL Caxias ainda identificou que a maioria das compras ocorreu na semana anterior ao Natal e que 15% das negociações foram realizada por meio de canais digitais.

Há 20 bons aeroportos

Os serviços e a infraestrutura dos principais aeroportos do País têm agradado aos brasileiros. A última apuração da Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário revelou que, em dezembro de 2024, 93% dos entrevistados avaliaram como bons (nota 4) ou muito bons (nota 5) a experiência nos 20 principais terminais do País. As informações são do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).

R$ 50 bilhões em transporte

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou, nesta quinta-feira, R$ 50 bilhões em investimentos até 2026 para a modernização da infraestrutura de transporte no País, incluindo portos, aeroportos e hidrovias."Em dois anos, já investimos R$ 20,8 bilhões, mais do que o dobro do governo anterior. Até o fim do governo do presidente Lula, teremos mais de R$ 50 bilhões em investimentos vindos do setor privado", afirmou.

Franquias em shoppings

O setor de franquias no Brasil mantém um ritmo acelerado de crescimento e já consolidou sua força no mercado de shoppings. Conforme a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 27% das operações em shoppings brasileiros (e não 72% como saiu em nota anterior) são compostas por franquias, o que comprova que os malls são um ambiente propício para novos negócios, principalmente, por oferecer estrutura, segurança e alto fluxo de consumidores — fatores essenciais para o sucesso das operações.

Novo gerente comercial

O Delta Fleet, ecossistema de gestão de frotas da Delta Global, de Porto Alegre, tem novo gerente comercial após a contratação de Felipe Gonzales Duarte. Com perfil de "One Stop Shop", o Fleet reúne diversas ferramentas de gestão em uma única plataforma, incluindo soluções para rastreamento, controle de manutenção, de abastecimento e de multas, além do Delta Fleet CAM, sistema de vídeo telemetria.

Liquida Total da taQi

Durante todo o mês de janeiro, a taQi, rede gaúcha de varejo, está realizando o tradicional Liquida Total nas lojas físicas e no e-commerce da marca. Com descontos que chegam a 70% em diversos produtos nas linhas de materiais de construção, ferramentas, eletrodomésticos, móveis, a varejista ainda oferece condições facilitadas de pagamento e desconto especial para pagamento à vista.

Empregos e salários da indústria crescem

O emprego e os salários pagos aos trabalhadores da indústria cresceram em novembro de 2024 mostram os Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, os postos de trabalho do setor aumentaram 0,2% no penúltimo mês do ano, acumulando alta de 2,2% até novembro. O rendimento médio dos trabalhadores industriais também subiu 0,2%. Nos 11 primeiros meses do ano passado, o índice acumula crescimento de 1%.