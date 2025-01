Exportações recordes aos EUA

Os EUA se consolidam como o principal destino de produtos industrializados brasileiros, com 9.553 empresas exportadoras em 2023, o maior número em 200 anos de relações entre os dois países. O estudo "Brasil-Estados Unidos: Um Comércio Exterior de Destaque", realizado pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC e a Amcham Brasil, revela que empresas que exportam para os EUA pagam melhores salários e empregam mais mulheres. O crescimento das exportações aos EUA se observa em todas as regiões do Brasil nos últimos cinco anos (2019 a 2023). Pela ordem cresceram mais o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte.

Parceria estratégica

Desde 2019, os EUA estão entre os três principais importadores do polo moveleiro de Bento Gonçalves. Atento a este fato, o Sindmóveis firmou um acordo de cooperação internacional com a National Kitchen & Bath Association (NKBA), principal associação comercial do mundo para o setor industrial de cozinhas e banheiros. Em fevereiro, representantes da entidade estarão em Bento para conhecer empresas da região e visitar a feira Movelsul Brasil, entre os dias 17 e 20.

O Fort Atacadista

O Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista, vai dar a largada a seu programa de aceleração do varejo no RS. O evento aberto ao público e à imprensa será no dia 21 de janeiro, às 19h, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, O grupo, que é o 7º maior do varejo no Brasil, já está presente em Canoas, Viamão, Caxias do Sul e em Santa Cruz do Sul e planeja novas inaugurações no RS em 2025.

Queda da confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1 ponto em janeiro. Segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira, o indicador recuou de 50,1 pontos para 49,1 pontos. Trata-se da quarta baixa consecutiva do ICEI, que acumula queda de 4,3 pontos desde setembro de 2024. O movimento foi suficiente para os empresários passarem de um estado de neutralidade, em dezembro, para falta de confiança, em janeiro. A última isso ocorreu em maio de 2023.

ETF celebra 20 anos

A Escola Técnica Fundatec (ETF) completa 20 anos em 2025. Para comemorar, foram programadas novidades, como o lançamento de novos cursos pós-técnicos na área da saúde e o relançamento do curso Técnico em Qualidade, além da festa, que será realizada no dia 30/01. Mantida pela Fundatec, que completou 50 anos em 2023, a ETF oferece hoje cinco cursos técnicos e 23 opções de aperfeiçoamento. A sede se localiza na Rua Prof. Cristiano Fischer, 2.012.

O ano de superação

O ano que passou foi de superação para o setor solar fotovoltaico no Brasil, segundo levantamento da Absolar. A tecnologia atraiu mais de R$ 54,9 bilhões em novos investimentos no período, somando as grandes usinas e os sistemas de geração própria. O resultado representa um crescimento de 30% sobre os investimentos acumulados até o final de 2023 no País. Desde 2012, o setor solar fotovoltaico trouxe ao Brasil mais de R$ 239 bilhões em investimentos.

Liderança da microempresa

Entre os 4.158.122 pequenos negócios abertos em 2024 no Brasil, as microempresas (ME) - empreendimentos com faturamento igual ou inferior a R$ 360 mil por ano — tiveram destaque. Seu crescimento, em comparação ao ano anterior, foi de 21%, atingindo o total de 874 mil novos negócios abertos deste porte e superando em mais de 152 mil o resultado de 2023. Os dados integram levantamento do Sebrae com base no CNPJ da Receita Federal do Brasil.