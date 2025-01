Confiança nos influenciadores

Os influenciadores estão se tornando cada vez mais parte das estratégias das marcas para conversar com os consumidores. É o que mostra um estudo realizado pela Rakuten Advertising, rede global líder de marketing de performance. A pesquisa analisou preferências e hábitos de consumidores da Austrália, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido e EUA para identificar as tendências que impulsionam esse crescimento. Hoje, cerca de oito em cada dez consumidores confiam nas recomendações dos influenciadores, e 61% dos entrevistados afirmam ter realizado compra com base em uma recomendação de influenciador nos últimos seis meses. Além disso, 64% disseram que descobrem novos produtos por meio de criadores.

R$ 33 milhões para Gramado

Nos primeiros dias de 2025, a Administração Municipal de Gramado confirmou a conquista de R$ 33 milhões para a recuperação de pontos do município severamente danificados pelo evento climático que atingiu o RS em 2024. Os recursos vêm do governo federal, sendo que o município entrará com uma contrapartida no valor de R$ 10 milhões. Seu empenho foi confirmado junto à Secretaria Municipal de Governança de Gramado em 31 de dezembro.

Retrofit do Laje de Pedra

Com trajetória de 50 anos no mercado de construção civil, a BN Engenharia foi a empresa escolhida para a construção da nova fase da obra do Kempinski Laje de Pedra, em Canela. O projeto de retrofit e ampliação do empreendimento preservará os traços arquitetônicos marcantes do antigo hotel, ao mesmo tempo em que adicionará linhas contemporâneas, promovendo a integração com a natureza e valorizando a bela paisagem do Vale do Quilombo.

As versões do McChicken

O McDonald's anuncia novidades em sua linha de clássicos para 2025. São as novas versões do McChicken, o McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper. A campanha dos lançamentos "Simplesmente McChicken", contará com um filme de 30", que mostra um grupo acompanhando uma exposição de arte contemporânea em que cada obra simboliza os poucos ingredientes dos sanduíches.

As tarifas mais seletivas

O mercado abriu ontem repercutindo a reportagem do Washington Post indicando que Donald Trump poderia implementar tarifas mais seletivas, focadas em setores estratégicos, como defesa e energia, em vez de medidas amplas sobre todas as importações. Já a possibilidade do novo governo ser mais "leve" foi refutada por Donald Trump nas redes sociais.

Reforma começa em 2026

A Reforma Tributária do Consumo começa a vigorar em 2026. Porém, as empresas precisam começar a se preparar o quanto antes para os impactos na apuração e recolhimento dos novos tributos CBS e IBS. O alicerce para a implantação da Reforma está no melhor entendimento dos negócios para as empresas, na sinergia entre diversas áreas e no olhar atento e criterioso para as novas regras, ações que já se fazem necessárias hoje.

CNI defende pacto abrangente

Desbalanço das contas públicas, alta do dólar, aumento dos juros. Diante do momento econômico em que o País vive, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Ricardo Alban, defendeu em posicionamento publicado nesta semana a necessidade de um pacto abrangente, para blindar a indústria nacional e impedir mais perdas para o setor. "A convergência entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Judiciário, somada à participação dos governos estaduais e municipais, configuraria um passo fundamental para a mitigação de riscos, pois envolveria regras claras de responsabilidade fiscal", diz trecho da nota.