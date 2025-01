Melhor Natal dos shoppings

O índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), apontou que, na semana de 19 a 25 de dezembro de 2024, houve um crescimento de 5,5% nas vendas de Natal dos shopping centers do País, sobre igual período de 2023 e acima do total de crescimento do varejo, de 3,4%, ainda de acordo com o índice. No período, o comércio nos shoppings movimentou R$ 5,94 bilhões, o que é considerado o melhor Natal dos últimos 5 anos, desde a série histórica iniciada em 2019, quando os malls movimentaram R$ 5,5 bilhões.

O ticket é 3,3% maior

O ticket médio registrado neste Natal foi de R$ 213,83, o que também representou um aumento de 3,3% em relação ao ano passado, quando o setor apresentou um valor médio de R$ 207,04. As lojas de rua registraram um ticket médio de R$ 109,47, o que significa um aumento de 2,7% frente ao ano anterior.

A safra de uvas 2025

Os resultados de um ano intenso de trabalho no campo e cuidado com cada detalhe em busca do diferencial da qualidade começaram a ser apresentados na Cooperativa Vinícola Garibaldi nesta semana, com o início do recebimento das uvas da safra 2025. A primeira entrega prevê 70 mil quilos da fruta, sobretudo da variedade Chardonnay, para elaboração de espumantes.

Mercado competitivo

O marketing, a comunicação e as relações públicas das marcas estão em constante evolução, e entender as pessoas é o ponto de partida para estratégias realmente eficazes em um mercado cada vez mais competitivo, afirma o RP Digital e estrategista de influência, Janiel Kempers. "Ficar de olho nas tendências é importante para continuar relevante no mercado, criar uma estratégia de comunicação é muito sobre entender as pessoas, e, para isso, é preciso se manter atualizado".

A cidadania italiana

Brasileiros que sonham em obter a cidadania europeia, principalmente a italiana, devem ficar atentos às mudanças que poderão tornar o processo mais caro e restritivo. Um novo projeto de lei na Itália, apoiado por setores do governo, propõe limitar o direito à cidadania a descendentes diretos até a terceira geração, ou seja, bisnetos. Essa alteração pode impedir o acesso ao passaporte europeu a milhões de brasileiros. Além disso, a cidadania italiana pode ficar bem mais cara no próximo ano. Uma proposta de Lei Orçamentária para 2025 inclui a aplicação de uma nova taxa de 600 euros por pessoa.

Da casa para um lar

O que faz de uma casa um verdadeiro lar? No lançamento "O óbvio sobre família precisa ser dito", publicado pela Editora Vida, a escritora e comunicadora Laila Coelho reflete sobre o verdadeiro significado de um ambiente familiar saudável e propõe mudanças práticas para fortalecer os laços entre os membros da família. Combinando experiências pessoais, ensinamentos bíblicos e conselhos acessíveis, Laila convida os leitores a resgatarem valores fundamentais como a organização, a comunicação aberta e a espiritualidade no cotidiano.

Dívidas de escolas de samba

O Procon Municipal intermediou no dia 30 de dezembro um acordo para negociação de dívidas de energia de uma escola de samba de Porto Alegre com a CEEE Equatorial. O encontro ocorreu na sede da concessionária, localizada no bairro Humaitá. Desde 2023, o Procon realiza reuniões buscando acordar as pendências financeiras das escolas de samba com a Equatorial. Em 2024 foram negociadas as pendências de seis delas e reduzido o valor da dívida total de

R$ 3,4 milhões para R$ 702,5 mil. Desta vez, a escola tem débitos de R$ 800 mil.