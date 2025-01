Recursos do MEC para o RS

O Ministério da Educação (MEC) empenhou em 2024 mais de R$ 350 milhões para a educação básica gaúcha e a retomada das atividades em universidades e institutos federais atingidos pelas enchentes do primeiro semestre deste ano. Com a Resolução nº 28/2024 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), publicada nesta segunda-feira, 30 de dezembro, serão empenhados mais R$ 32 milhões no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para atender a 1.012 escolas estaduais e municipais da região. O novo montante soma-se aos R$ 319 milhões já empenhados, atingindo o total de R$ 351.571.947.

Desafio das contas anuais

Como janeiro é tradicionalmente um mês desafiador para as finanças dos brasileiros. Contas como IPVA, IPTU, material escolar e faturas acumuladas do período de festas podem comprometer o orçamento e dificultar o início do ano com equilíbrio financeiro. Para Guy Peixoto, empreendedor serial e autor de "101 Princípios Essenciais do Empreendedorismo", um bom planejamento financeiro para 2025 é a chave para enfrentar esses desafios e alcançar metas ao longo do ano.

O Food Hall Country

Rebatizado, o complexo gastronômico localizado no 2º andar do Bourbon Shopping Country reabre neste dia 2 de janeiro trazendo novidades com a chegada de duas novas operações de bebida: o Hall Bar Embaixada Gourmet e o Volupta Wine Bar. O primeiro apostará em drinques exclusivos e uma seleção especial de cervejas e chopes da marca Heineken. Já o segundo terá como foco o universo dos vinhos trazendo uma carta com mais de 40 rótulos, com destaque especial aos vinhos gaúchos, e um cardápio de aperitivos exclusivos criados por um chef.

Embaixada Gourmet

As novas operações serão conduzidas pela Embaixada Gourmet e pela Volupta Wine. Com mais de 15 anos de experiência, a Embaixada Gourmet, conduzida por Lúcio Martins, é especialista em curadoria de bares e restaurantes no RS e Brasil. Já a Volupta Wine, das sócias Anne Dantas, Rosana Mocelin e Marina Basler, aposta em um novo conceito focado na realização de experiências e na valorização do vinho brasileiro.

Duelo de Vinhos em Gramado

A partir de janeiro, o Vinolab, Enoteca do Grupo Casa, em Gramado, realiza sua temporada de verão do Duelo de Vinhos. A experiência, já narrada por Galvão Bueno, propõe uma disputa autoguiada entre rótulos de vinhos brancos e rosés do Novo e Velho Mundo. Durante a atividade, os participantes degustam às cegas quatro rótulos, totalizando seis taças de 50ml para explorar as nuances de cada vinho. Ao final, uma taça de 100ml será servida, permitindo que o vencedor - o que mais agradou ao gosto pessoal de cada participante - seja apreciado em toda sua essência. A experiência custa R$ 190 e as reservas podem ser feitas no site vinolab.

Mais situações de emergência no RS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta segunda-feira (30), a situação de emergência nas cidades gaúchas de Arroio do Tigre e Candiota, atingidas por vendaval. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Agora, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Até o momento, o RS tem 22 reconhecimentos vigentes, dos quais 15 por chuvas intensas e quatro por vendaval.