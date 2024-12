Dólar e insumos importados

A recente alta do dólar em relação ao real tem chamado a atenção de muitos setores no Brasil. Para quem está no comando das empresas, o desafio vai além dos números: é preciso pensar em como lidar com o aumento de custos e a redução de consumo. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que 62% das indústrias no Brasil dependem de insumos importados. Com o dólar mais caro, os custos de importação subiram cerca de 15% nos últimos seis meses. Isso afeta diversos setores, entre eles os alimentos, eletrônicos e cosméticos.

O custo afeta toda cadeia

A valorização do dólar acaba afetando toda a cadeia, da fábrica ao consumidor. Setores que dependem de matérias-primas de fora do País acabam vendo os custos de produção dispararem. Muitas vezes, esse aumento é repassado aos preços, o que impacta o consumo, especialmente de produtos não essenciais. Nestes momentos de crise, os consumidores postergam compras que necessitam maior investimento e racionalizam mais as compras de uso diário.

Resultado da Mostra Glass

A Mostra Glass de Arquitetura e Decoração, que se realiza em Novo Hamburgo, finalizou sua edição de 2024 com um público superior a 18 mil visitantes. Um dos seus feitos foi a venda de uma casa inteira com mobiliário, automação, iluminação, eletros, climatização e decoração, estimada em R$ 2,9 milhões, a Casa Sheid 120. A ideia do comprador é colocá-la na Ilha da Pintada de Porto Alegre.

Casa para ser transferida

O conceito da Casa Sheid 120 é poder transferi-la para qualquer lugar sem prejuízo da sua estrutura, por exemplo, em casos de chuvas, ser alocada para outra área sem risco, consolidando-se como um dos principais eventos de arquitetura e design do RS. A próxima edição já tem data: de 19 de agosto a 19 de outubro de 2025, com o tema "Viva!" e muitas novidades.

O IGP-M aumenta 6,54%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que é um dos principais indicadores utilizados para reajustar o valor do aluguel, subiu 0,94% em dezembro, apresentando desaceleração em relação ao mês anterior, quando havia registrado alta de 1,30%. Mas, com esse resultado, o índice encerra o ano de 2024 com uma alta acumulada de 6,54%. Em dezembro de 2023, o IGP-M havia apresentado aumento de 0,74% no mês e acumulava uma queda de 3,18% em 12 meses.

Concessão da ponte de São Borja

A B3 e o Ministério dos Transportes convidam a imprensa para acompanhar, no dia 7 de janeiro, o leilão para concessão da Ponte Internacional de São Borja, que liga São Borja (RS), no Brasil, a Santo Tomé, na Argentina. O evento acontecerá em Foz do Iguaçu (PR). O prazo da concessão será de 25 anos e a empresa vencedora será responsável por realizar um conjunto de intervenções para recompor e aprimorar as características técnicas e operacionais das estruturas físicas da ponte. A expectativa é de

US$ 99 milhões em investimentos.

O desafio da delegação de tarefas

Delegar tarefas faz parte da rotina dos executivos em cargos de alta liderança. É uma postura que contribui para o aprimoramento da competência da equipe e até mesmo ajuda a manter os colaboradores motivados. No entanto, para muitos, conceder tarefas e responsabilidades para os outros executarem ainda é um grande desafio. Um estudo State of the Global Workplace 2023 da Gallup, feito com mais de 1.400 executivos nos EUA identificou que três quartos dos entrevistados têm dificuldade para delegar. Essa dificuldade pode gerar alguns impactos negativos não só para o profissional, mas também para a empresa.