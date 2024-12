Hora para definir metas

Dezembro já chegou e com ele um período de muita reflexão e confraternização, Natal e Ano Novo, fechamento de ciclos, etc., e além disso, a tradicional definição de metas de fim de ano, que muitas pessoas acabam esquecendo na gaveta ao longo do ano. Quanto às metas, o primeiro passo para realizá-las é saber defini-las, segundo a terapeuta, empresária e especialista em comportamento empresarial, Simone Resende. Dividir uma meta ousada em subtarefas é uma boa estratégia para tornar o processo mais organizado e motivador. Para definir metas de forma eficaz é importante ser muito específico. Metas muito amplas te deixam perdido no caminho.

Jornada de trabalho 4x3

A partir de abril de 2025, Tóquio, a maior cidade do Japão, passará a adotar a jornada de trabalho 4x3, isto é, quatro dias trabalhados para três de descanso. Para o governo japonês, a medida pode ajudar a rever algumas questões culturais associadas à intensa jornada de trabalho do país, além de ser uma forma de combater a baixa taxa de natalidade que tem enfrentado nos últimos tempos. Em outros países que já adotaram a escala 4x3, foram relatadas diversas melhorias no humor e bem-estar dos colaboradores, especialmente no que tange à saúde mental.

Nova campanha McDonald`s

McDonald's apresenta a nova campanha do clássico Big Mac, a partir da união de algumas das vozes mais icônicas e conhecidas do Brasil para interpretar o jingle do hambúrguer, um dos mais famosos do mundo. Entre os artistas estão Liniker, Ana Maria Braga, João Gomes e Xamã. A campanha apresentou as vozes icônicas e inconfundíveis das personalidades brasileiras recitando o famoso jingle, provando que "todo mundo reconhece".

Tramonto quer ser sustentável

Considerada uma das dez principais revendas Jeep no País, a Tramonto agora também quer ser referência em boas práticas sustentáveis. Localizada na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, a unidade é a mais nova loja do Grupo Sinosserra a implantar o projeto de Economia Circular. Somente nos primeiros três meses de execução do projeto - quando o mesmo atinge a maturidade para que os dados reflitam, de fato, a realidade da operação -, 6,5 toneladas de resíduos foram gerenciadas com índice de reciclabilidade de 96,5%.

Carrinho Agas para a Aurora

Líder nacional na venda de vinhos finos brasileiros com 36% de share de mercado, a Cooperativa Vinícola Aurora acaba de receber, pelo 20º ano seguido, o prêmio Carrinho Agas na categoria. A solenidade ocorreu na noite de terça-feira, em Porto Alegre. A 41ª edição apontou 42 empresas e personalidades do segmento varejista e de outros setores da sociedade. Para a gerente comercial regional Sul, Rejane Farias, o reconhecimento reflete não só o trabalho dedicado de todos os colaboradores, mas a força de parceria sólida com o setor supermercadista.

O panetone Mar Del Plata da Havanna

A marca argentina Havanna lança, neste Natal, o panetone Mar Del Plata, edição que comemora os 150 anos de sua cidade natal. A versão combina dois tipos exclusivos de dulce de leche, além de gotas de chocolate e de flor de sal. Diferentemente das latas tradicionais, o Mar Del Plata vem em um luxuoso cartucho que se assemelha a uma caixa de presente. O design sofisticado utiliza tons de azul que representam o mar, com detalhes em relevo e gráficos que celebram a história argentina. A Havanna conta também com uma linha especial de sabores: pistache com dulce de leche, limone com dulce de leche e o tradicional genovês, com frutas nobres italianas.