A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realiza hoje a solenidade de entrega da Láurea de Engenheiro do Ano 2024, na sua 39ª edição, com início às 18h30min, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, S/N, Centro Histórico de Porto Alegre). Serão agraciados na oportunidade, pela área privada, o engenheiro Rafael Sacchi, presidente do Sicepot, diretor presidente da RGS Engenharia S.A e diretor da Urbana - PPPs e Concessões, e o engenheiro Norton Albrecht Quites, diretor da Estaq Sondagens e Fundações. Pela área pública, receberão a Láurea o engenheiro José Carlos Keim, diretor de Projetos e Obras Viárias da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre (Smoi) e o eng. Maurício Loss, diretor geral do Dnae.

Destaque da Sergs é anual

A Láurea é entregue anualmente pela entidade a profissionais da engenharia que tenham se destacado pela sua relevante contribuição para o desenvolvimento do Estado e do País, segundo o presidente da Sergs, engenheiro Walter Lídio Nunes. Serão igualmente homenageados os destaques acadêmicos da Engenharia das Faculdades gaúchas.

Selo de Empresa Renovável

A malharia gaúcha Biamar, de Farroupilha, recebeu o Certificado de Energia Renovável da Ludfor Energia Ltda. A certificação reconhece que, desde maio de 2023, a empresa utiliza exclusivamente energia elétrica proveniente de fontes limpas, totalmente renováveis e sustentáveis, deixando de emitir 36,728 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que corresponde à preservação de 1.015 mudas de árvores.

Abrasel festeja a reforma

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comemora as significativas conquistas alcançadas com a reforma tributária, fruto de um diálogo permanente com o Parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, e o governo federal. Esse esforço conjunto permitiu chegar a um ponto de virtude na reforma, beneficiando diretamente o setor de bares e restaurantes, começando pelo reconhecimento da essencialidade do setor na Constituição.

Studios 100% mobiliados

A Rio Novo Incorporações está com uma novidade no mercado imobiliário, focada em estudantes e investidores: studios 100% mobiliados, que serão entregues prontos para morar. Os imóveis fazem parte do YZY Full Life e são planejados para atender às necessidades de quem se muda para a capital gaúcha por questões de estudos ou trabalho, dispondo de 44 metros quadrados com todo o mobiliário e eletrodomésticos importantes para uma moradia confortável.

Mais dois prêmios para Fiat

A Fiat foi reconhecida em mais dois importantes prêmios do setor automotivo. Com o modelo Fastback, a marca ganhou como "Melhor SUV Cupê" na pesquisa "Os Eleitos", realizada pela revista Quatro Rodas. Já no Prêmio Maior Valor de Revenda - Autos, promovido pela Agência Autoinforme, a Fiat venceu em três categorias: com a Strada, em Picape Pequena, Cronos em Sedã Pequeno, e Mobi, como Carro de Entrada.

Internet gratuita em loteamento

O loteamento Santa Terezinha é o primeiro de Porto Alegre a receber acesso à internet pública e gratuita em toda a sua extensão, beneficiando mais de 3 mil pessoas. A ação, que faz parte do projeto Internet nos Loteamentos, foi entregue nesta segunda-feira, pela Procempa e pelo Demhab, em evento realizado no Centro Social Marista Irmão Bertolini, articulador local da iniciativa. É o primeiro projeto da Procempa para atender um loteamento inteiro com internet pública e gratuita, com 15 rádios que funcionam como roteadores de wi-fi.