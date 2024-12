A Federasul e a Associação Comercial de Porto Alegre inauguram nesta quarta-feira a escultura Heróis Voluntários, que está instalada na Usina do Gasômetro, exatamente no local onde os desabrigados eram recebidos durante a enchente de maio (no trecho 1 da orla em frente ao restaurante 360). O anúncio da homenagem aos brasileiros que voluntariamente ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática de maio aconteceu em outubro e, em novembro, a obra começou a ser produzida em Nonoai, na Merigo Estruturas Metálicas (doação de um diretor da Federasul). Ela foi finalizada na semana passada e chegou em Porto Alegre no dia 27, viajando mais de 400 km com uma faixa grande falando sobre a homenagem.

Sucesso da carne de frango

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que as exportações de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 465,1 mil toneladas em novembro, número que supera em 23,2% o saldo registrado no mesmo mês de 2023, com 377,4 mil toneladas. Em receita, a alta é ainda mais expressiva, chegando a 32,1%, com US$ 893,4 milhões registrados no décimo primeiro mês deste ano, contra US$ 676,1 milhões no mesmo mês de 2023.

A vez da Praça Garibaldi

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias, publicou no dia 21 o edital de chamamento público que prevê a adoção da Praça Garibaldi. A proposta tem como objetivo a manutenção e conservação do espaço, que poderá ser transformado em um ambiente mais atrativo e funcional para a comunidade, por meio de parcerias com cidadãos, empresas ou organizações da sociedade civil.

O Tecnopuc é premiado

O Tecnopuc foi reconhecido como o segundo melhor parque científico e tecnológico do País pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), superado só em primeiro lugar pela BH-TEC da UFMG. As distinções foram recebidas do Prêmio Nacional Anprotec de Empreendedorismo Inovador 2024, que ocorreu na noite de terça-feira.

Boas práticas trabalhistas

As melhorias contínuas das Boas Práticas de Governança Corporativa e Trabalhista da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves (RS) foram apresentadas na tarde de sexta-feira, dia 6. Este segundo encontro contou com a participação do presidente e do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa e João Pedro Silvestrin, respectivamente.

Premiados jovens gaúchos

Uma equipe de jovens gaúchos conquistou o primeiro lugar na competição internacional Company of the Year (COY), realizada entre 3 e 5 de dezembro em Montevidéu, no Uruguai. A miniempresa ACHEI, desenvolvida no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, em Porto Alegre, criou um localizador inteligente que combina uma etiqueta Bluetooth e um aplicativo, ajudando usuários a rastrear objetos cotidianos, como chaves, carteiras e outros para evitar perdas.

Vistoria de graça em carros

A EPTC disponibilizará vistorias gratuitas em carros e motocicletas particulares com o intuito de ressaltar a importância da revisão de veículos para as viagens de fim de ano. As vistorias vão ocorrer entre os dias 10 e 20 de dezembro e os horários variam das 9h às 15h45min. O agendamento deve ser feito pelo site da EPTC na área de vistorias. "Esse é um dos esforços que fazemos para ampliar a segurança no trânsito, possibilitando que motoristas possam passar por essa vistoria gratuita", destaca o presidente Pedro Bisch Neto.