Maior expectativa de vida

Pesquisa do IBGE divulgada esta semana revelou que a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76,4 anos, superando os números pré-pandemia. Mas um brasileiro está bem além dessa média: João Marinho Neto, de 112 anos e 57 dias, foi reconhecido pelo Guinness como o homem mais velho do mundo. Natural de Maranguape, no Ceará, e morador de Apuiarés, ele viveu uma vida simples na roça, criando gado, e guarda memórias de grandes marcos históricos, como guerras e o pentacampeonato brasileiro. Seu João construiu a família na zona rural do município, criando 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.

O destaque do Farroupilha

O Colégio Farroupilha reafirma sua posição de destaque ao se tornar o primeiro centro aberto do RS a aplicar os exames Cambridge em formato digital. Essa inovação oferece vantagens exclusivas, como resultados mais ágeis, maior conveniência com ferramentas digitais que aumentam o foco e autonomia dos alunos, além de segurança. A escola segue na vanguarda, integrando a metodologia Cambridge diretamente no currículo escolar.

Soluções inovadoras em seguro

A Verbin, reconhecida por suas soluções inovadoras em seguros e assistências, foi uma das principais patrocinadoras e participantes da 4ª Maratona de Inovação em Seguros, o mais relevante evento do setor na região Sul do Brasil. Promovido pelo JRS, o encontro itinerante ocorreu em 28 de novembro, no Nau Live Spaces, em Porto Alegre.

Oferta de benefícios flexíveis

A oferta de benefícios flexíveis se consolida como estratégia indispensável para as empresas que desejam atrair e reter talentos. Com as mudanças no mercado de trabalho e a busca crescente por personalização, essas vantagens permitem que os profissionais escolham opções alinhadas às suas necessidades e estilos de vida, já que, além de reforçar a percepção de cuidado e valorização dos colaboradores, também é diferencial competitivo no cenário atual.

Sem o projeto dos militares

O envio do pacote de ajuste fiscal ao Congresso Nacional foi anunciado em edição extra do Diário Oficial da União publicada no fim da noite de segunda-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na semana passada uma série de medidas para conter as despesas do governo, como o fim dos supersalários no serviço público e a reforma da previdência dos militares. Mas, segundo a colunista do UOL Raquel Landin, as medidas foram enviadas sem o projeto de lei que trata da reforma da previdência dos militares, por falta de consenso.

Plaza HUB de aprendizados

O Plaza HUB realizou um balanço das atividades culturais gratuitas no Plaza São Rafael Hotel em 2024. A iniciativa promoveu integração e aprendizado para mais de 300 pessoas em oito edições mensais. A programação reuniu profissionais, dirigentes e lideranças, fomentando inovação, cultura, turismo e gastronomia, além de proporcionar aprendizado e troca à comunidade. O empresário e músico Marcelo Schmidt, responsável pelo Plaza HUB, deve anunciar em breve a programação de 2025.

Restaurantes da Boa Lembrança

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL), conhecida por reunir estabelecimentos gastronômicos de excelência em todo o Brasil, anunciou a aprovação de 15 novos candidatos para integrar seu seleto grupo a partir de 2025. A decisão foi tomada durante o 29º Congresso da associação, realizado em outubro, na cidade de Campos do Jordão (SP). Neste ano, a associação recebeu 45 inscrições de restaurantes de diversos estados, dos quais 15 foram selecionados para dar início ao processo de adesão.