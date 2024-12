Uso de técnicas sustentáveis

Utilizando recursos e técnicas construtivas sustentáveis, como muro de contenção em gabiões, sistema de laje nervurada e painéis solares, a Ducatti Engenharia executou e entregou a obra do Boulevard Encantado, na cidade gaúcha de Encantado, no Vale do Taquari. Com contrato de R$ 20 milhões, a empresa superou desafios para trabalhar em uma área total de terreno superior a 36mil m2, sendo mais de 11mil m2 de construção, em uma edificação que mistura concreto aparente, marcenaria e vidro. A obra gerou 480 empregos diretos e indiretos. Localizado entre a Lagoa da Garibaldi e o Cristo Protetor, o complexo tem tudo para se tornar novo ponto turístico na região.

Inglês para quem viaja

O Senac-RS está lançando o Travel English, um curso prático e com foco nas situações reais que ocorrem durante viagens internacionais. Ensina como lidar com aeroportos, hotéis, restaurantes, transporte e até pedir informações na rua. Com 54 horas de aprendizado, disponíveis nas modalidades presencial ou flex, é o primeiro curso do Senac Idiomas com material didático totalmente exclusivo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na própria entidade. E quem se matricular ainda em 2024 garante até 40% de desconto para o próximo ano, o maior abatimento oferecido pelo Senac-RS e é válido até 10 de janeiro de 2025.

Lembrar no Dia de Doar

A Fundação Gerações promove nesta terça-feira Dia de Doar, o seminário "Filantropia comunitária: investir para transformar". A partir das 9h, na Biblioteca Pública do RS, serão debatidos dois temas: "As novas perspectivas para a filantropia comunitária no Brasil" e "Fundos emergenciais na resposta a situações de crise". A filantropia comunitária é um modelo de investimento social que coloca a comunidade como protagonista das mudanças e melhorias em sua própria realidade.

Projeto Seu Dia Soprano

A Soprano vem promovendo ações para fortalecer ainda mais o relacionamento com revendas especializadas moveleiras para marceneiros das regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O projeto "Seu Dia Soprano" é um espaço de troca, aprendizado e valorização dos profissionais, que são recebidos com café da manhã com representantes da marca, apresentando diferenciais dos produtos em um mercado cada vez mais exigente.

Terminal Mendes Ribeiro

A Tintas Renner, licenciada pela PPG, forneceu cerca de 800 litros de tinta para revitalizar o Terminal Mendes Ribeiro, em Porto Alegre. O projeto, liderado pela DW Engenharia desde 7 de novembro, incluiu limpeza, pintura, reparos em corrimãos, escadas e elevadores, entre outros. A nova pintura, assinada por Bruno Schilling, integra o Festival Olhe Pra Cima e envolve 60 profissionais, utilizando mais de 1.200 litros de tinta no total, com conclusão prevista para dezembro.

A Febraban e o pacote fiscal

O anúncio de um novo Pacote Fiscal mostra que o País reconhece a criticidade do quadro fiscal e a premente necessidade de um ajuste mais forte para que seja perseguido e alcançado maior e sustentável equilíbrio das contas públicas. Considerando o contexto desafiador da crescente trajetória da dívida pública e sem entrar nos detalhes do efeito das medidas anunciadas nos gastos - análise em que a Febraban ainda irá se aprofundar -, o Pacote Fiscal está na direção correta. Ele indica a urgência da adoção de medidas adicionais ao arcabouço fiscal, sem as quais não conseguiremos ter um ambiente estrutural de juros menores, menos pressão na inflação e no câmbio.