Referência no desenvolvimento de soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar, a Soprano, de Farroupilha, anuncia uma supernovidade ao mercado: o lançamento da caixa térmica de 22 litros, que passa a integrar o portfólio da linha Tropical. O modelo possibilita organizar todos os tipos de garrafas de pé, inclusive garrafas PET. Elas estão disponíveis em cinco cores diferentes, fáceis de serem transportadas e podem ficar abertas sem nenhum problema já que, com o encaixe no gelo, não há vazamento das bebidas.

Láurea Especial Sergs

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul entrega nesta quarta-feira a Láurea Especial Sergs aos destaques profissionais que prestaram relevantes serviços à população gaúcha atingida pelas cheias de maio último. O evento será realizado às 11h, na sede social da Sergs, na avenida Coronel Marcos, 163, em Porto Alegre.

Empregos em Canoas

Ainda dá tempo de virar o ano empregado. O Fort Atacadista Canoas estará no Superfeirão de Empregos do Calçadão, que fica na rua Tiradentes, para buscar candidatos para 70 vagas de contratação imediata nesta quarta-feira, das 9h às 16h. Os interessados devem comparecer com currículo e documento com foto. São oportunidades para todos, incluindo PCDs e 50 .

Parceria estratégica

A TCA Digital, de Caxias do Sul, é o único escritório de contabilidade da Serra Gaúcha a fazer parte do GBrasil - Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade, uma aliança estratégica das mais conceituadas empresas contábeis do Brasil, que se uniram para ter acesso a recursos compartilhados, aprimorar as práticas contábeis e oferecer um amplo portfólio de serviços de contabilidade e consultoria aos clientes. Fazem parte do GBrasil 40 organizações localizadas nas principais capitais e cidades do País.

Mural para Lupicínio

A Tintas Renner, marca da PPG, desempenhou um papel central na criação de um novo marco cultural em Porto Alegre: um mural de 500 metros quadrados em homenagem a Lupicínio Rodrigues. A empresa forneceu 511 litros de tinta para a obra, que integra a 9ª Virada Sustentável e celebra os 150 anos do Tribunal de Justiça do RS. Criada por Kelvin Koubik, a pintura foi inaugurada em 4 de novembro, com a participação da Orquestra Jovem.

Os 20 anos da Vinho e Arte

Maria Amélia Duarte Flores celebra no próximo dia 30 duas décadas à frente da Vinho e Arte, referência em enoturismo e experiências culturais. Natural de Garibaldi, a enóloga já visitou mais de mil vinícolas pelo mundo, promovendo roteiros únicos em destinos como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Europa. Com um olhar apaixonado pela cultura do vinho, revela novidades para os próximos anos com roteiros para Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e África do Sul.