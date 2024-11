Pelo quinto ano consecutivo, a artista plástica Kalina Juzwiak, conhecida como Kaju, traz sua visão criativa para as sacolas retornáveis exclusivas dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card. Até o dia 30 de novembro, ou enquanto durarem os estoques, os clientes dos cartões poderão garantir a sua ecobag diretamente no caixa de todas as lojas Zaffari e Bourbon. A estampa do ano é inspirada no processo de reinvenção e celebra a capacidade dos recomeços. Nos traços finos e delicados da artista, estão desenhos que remetem a animais como borboletas, pássaros e peixes, e atividades como escaladas, passeios de barco e tecelagem.

Impacto das inovações

A regulação de novas tecnologias, abordando assuntos como ética e segurança jurídica, será tema central da pauta organizada pelos professores Draiton Gonzaga de Souza e Luis Rosenfield em debate promovido pela Escola de Humanidades da Pucrs amanhã. O encontro é gratuito e aberto ao público no prédio 8 da universidade. A programação terá duas mesas redondas que apresentam perspectivas multidisciplinares sobre o impacto destas inovações, com atenção especial à inteligência artificial.

O melhor ambiente

A Fruki Bebidas foi premiada pela consultoria Great Place to Work (GPTW) entre as melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Neste ano, a Fruki, por ter alcançado a marca de mil profissionais, estreou na categoria Grande Porte e conquistou a 3ª posição neste ranking, sua melhor colocação na série histórica, no ano do seu centenário.

Balas de gelatina

A Fini, líder no segmento de balas de gelatina e regaliz no Brasil, dá mais um passo na expansão de suas franquias e inaugura sua segunda unidade de rua em Gramado (RS). Localizada na movimentada área turística da cidade, a loja é um convite ao universo lúdico da marca, com um novo conceito que promete encantar moradores e turistas. Com 30 m2, a loja combina funcionalidade e charme, destacando-se pela área interativa com um jogo da memória, onde os visitantes podem testar seus conhecimentos.

Inovação em saúde

As inscrições estão abertas para a primeira imersão do programa Future Health Experience (Fhx), promovido pelo setor de Internacionalização da Atitus Educação, em parceria com a Escola de Saúde. O programa de imersão internacional levará com exclusividade 13 acadêmicos, executivos e profissionais aos principais centros de inovação em saúde nos Estados Unidos. A experiência acontecerá entre os dias 18 e 25 de maio de 2025,

O selo Equidade BR

O Andrade Maia Advogados recebeu o selo Equidade BR, que o aponta entre os melhores lugares para pessoas LGBTQIA trabalharem. Promovido pelo Instituto Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI , é uma iniciativa inspirada no Índice de Igualdade Corporativa. Aplicado há mais de 20 anos pela Human Rights Campaign Foundation, busca oferecer subsídios para que as empresas avaliem políticas para ampliar a inclusão de pessoas LGBTQIA no mercado.

A nat naturalmente saudável

Pertencente à Vibra Foods, uma das maiores empresas de avicultura do Brasil, com origem em Montenegro, a Nat apresenta a partir deste mês de novembro a Fantástica Natland, universo lúdico que ilustra a cadeia sustentável e o sabor único da carne de frango de uma marca que é sinônimo de saúde e qualidade há 15 anos. Assinada pela Agência Escala, a nova campanha, além de fortalecer o posicionamento já consolidado "Naturalmente saudável", agrega ainda nova camada com o mote "Maravilhosamente Nat".