A sucessão empresarial

A sucessão em empresas familiares é uma etapa crítica que, quando não planejada de forma cuidadosa, pode gerar conflitos entre os herdeiros e comprometer a continuidade do negócio. O planejamento tem se mostrado uma ferramenta importante quer para alinhar expectativas, estabelecer regras claras e facilitar a transferência de liderança de uma geração para outra. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar, conforme o IBGE, que empregam 75% da mão de obra do País e respondem por mais da metade do PIB nacional, escreve o advogado Paulo Akiyama. Apesar disso, só 30% chegam à terceira geração, e, deste grupo, só 15% conseguem sobreviver a mais de três sucessões, segundo estudo do Banco Mundial.

Gramado festeja 70 anos

O município de Gramado completa 70 anos no dia 15 de dezembro, quando nesta data em 1954 se emancipou de Taquara por meio da Lei Nº 2.522. De lá para cá, os imigrantes de várias etnias construíram uma cidade que décadas depois se tornaria referência no turismo nacional e internacional. Para marcar a data, a administração municipal está preparando uma programação repleta de atrações, para os gramadenses e turistas.

Novos rodízios Soprano

A gaúcha Soprano anuncia a comercialização dos novos rodízios, rodas que auxiliam a movimentar equipamentos e móveis pesados em diversos setores da indústria. Os rodízios gel ganham nova tonalidade, mas suas funcionalidades seguem as mesmas. Já os novos rodízios semi-industriais possuem bandas de acabamento resistente e polipropileno. A nova linha conta com três opções: chapa giratória, base fixa e rosca giratória. As aplicações incluem aeroportos, hospitais, fabricantes de móveis, mercados e empresas de coleta de resíduos.

O Galeto Mamma Mia

O Galeto Mamma Mia expande sua presença no RS e acaba de chegar a Gravataí em dose dupla, com a inauguração de um restaurante e uma operação express no Gravataí Shopping Center. Esta é a oitava cidade no estado a receber a rede gastronômica, que é uma das mais tradicionais do Sul do Brasil.

Posse da nova gestão do Sinplast-RS

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS) realiza nesta quarta-feira reunião-almoço da posse de sua nova gestão para o período de 2024-2027. O industrial Alfredo Schmitt, que também preside o Instituto SustenPlást e já esteve à frente do Sinplast-RS entre 2009-2012, foi reeleito. Schmitt identifica como um dos desafios trabalhar pela isonomia tributária adequada aos interesses das indústrias plásticas em especial aos temas relacionados à Zona Franca de Manaus. Ele propõe ainda buscar associar mais indústrias ao Sindicato, valorizar a imagem do plástico e promover a economia circular, destacando o associativismo como essencial.