Páscoa com menus especiais

A Semana Santa ficará marcada pelos sabores únicos nos restaurantes do Casa Hotéis. De Gramado aos Campos de Cima da Serra, Giostra Cuccina, Alma RS e o novíssimo OCRE oferecem experiências gastronômicas únicas para celebrar a data com afeto e excelência. O Giostra apresenta uma releitura elegante do tradicional bacalhau, com toque de montanha. No Parador Cambará, o Alma traz a leveza da truta assada no forno a lenha, com ingredientes regionais. Já no recém-inaugurado OCRE, no Hotel Wood, a chef Roberta Sudbrack encanta com uma sequência afetiva e sofisticada, finalizada com mousse de chocolate e um ovinho de lembrança. Mais informações em casahoteis.com.br

Expectativa alta na Páscoa

Com a expectativa de movimentar R$ 5,3 bilhões em vendas, a Páscoa de 2025 promete ser uma das mais aquecidas dos últimos anos no varejo brasileiro. O dado, divulgado pela Abecs em parceria com o Instituto Datafolha, representa um crescimento de 26,8% em relação ao ano passado e reforça o otimismo do setor com a data. Nesse cenário de alta demanda e grande concorrência, o bom atendimento se destaca como um dos principais diferenciais competitivos para empreendedores que desejam conquistar o consumidor e fidelizá-lo.

Outlet oficial Tramontina

O primeiro fim de semana da 13ª edição do outlet oficial da Tramontina Factory Store, a 5ª realizada em Farroupilha/RS, recebeu 18 mil pessoas. Ao todo, foram mais de 100 mil produtos vendidos, com descontos de 20% a 50%. Neste segundo fim de semana, de 11 a 13 de abril, ainda há oportunidade de aproveitar produtos em oferta entre utilidades domésticas, panelas, porcelanas, móveis e artigos de jardinagem.

A feira do Sabor Gaúcho

A Feira Sabor Gaúcho, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e Emater/RS, que valoriza a produção regional e a agricultura familiar, está com inscrições abertas para duas edições que acontecem em Porto Alegre. A primeira durante o South Summit, de 9 a 11 de abril, na Casa de Cultura Mário Quintana. E a segunda em comemoração ao Dia das Mães, de 6 a 8 de maio, no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Excelência em franchising

A rede gaúcha Quiero Café foi reconhecida no setor de franchising ao receber, pelo 4º ano consecutivo, o Selo de Excelência em Franchising (SEF) 2025. Concedida pela ABF, essa chancela é um dos mais importantes reconhecimentos do mercado nacional e destaca franquias que mantêm alto padrão de qualidade na relação com os franqueados. A entrega da honraria ocorrerá no dia 9 de maio em São Paulo.

A feira mais sustentável

A Feira da Franquia, que ocorre de 25 a 27 de abril, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, irá plantar uma muda de buriti em uma área da Floresta Amazônica para cada expositor do evento. A iniciativa ocorre em parceria com a Químea, de Santa Maria, consultoria ambiental reconhecida recentemente com o selo de excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Pequenos negócios do Brasil

Os três primeiros meses do ano foram de alta na abertura de pequenos negócios no Brasil - o número de novos CNPJs passou de 567.835, em janeiro, para um total acumulado de 1.407.010 até março, com destaque para os microempreendedores individuais (MEI), que responderam por 78% desse total. Até março de 2025, o volume de MEIs registrados no país cresceu 35% sobre igual período de 2024; já as micro e pequenas empresas tiveram um aumento de 28%, informa o Sebrae com base em dados da Receita Federal.