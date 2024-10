Ansiedade no trabalho

Falta de espaço para expressão, estresse, ansiedade e carga excessiva de tarefas. Essas têm sido algumas das características mais comuns de insegurança psicológica relatadas por profissionais de diferentes áreas no Brasil. Segundo pesquisa do ADP Research Institute, 67% dos trabalhadores brasileiros relatam que sua atividade é a principal fonte de estresse em suas vidas. Muitos desses desafios estão relacionados a necessidades não atendidas. Mas, quando supridas, surgem sentimentos de despreocupação, segurança, calma e realização, segundo a pesquisa. Com impactos positivos na produtividade.

Centro-Dia para idosos

Guaíba terá um novo Centro-Dia, que oferecerá acolhimento diurno e atividades focadas na qualidade de vida de idosos com limitações em tarefas diárias, cujas famílias não podem oferecer cuidados integrais. O centro proporcionará assistência multiprofissional, incluindo fisioterapia, apoio médico, nutricional e farmacêutico, além de refeições diárias e atividades de integração. Instalado numa escola desativada que será reformada com apoio do governo estadual e de empresas parceiras, o espaço será dedicado ao bem-estar destes idosos.

Querodiesel em Erechim

A Querodiesel, uma das empresas Argenta, inaugurou uma base em Erechim, no Norte gaúcho, para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, diretamente aos mercados agrícola, de transporte, indústria e hotelaria. Com investimento estimado em R$ 2 milhões, a 12ª unidade está estruturada em uma área de 13 mil m² e área construída de 238 m², com capacidade de até 4 milhões de litros/mês de combustíveis.

Donatti, o enólogo do ano

Com mais de 20 anos de experiência em Enologia, André Donatti é o enólogo chefe, responsável técnico e gerente-geral da Vinícola Campestre, em Vacaria (RS), onde atua há 15 anos. Ele foi eleito pelos colegas de profissão, associados à Associação Brasileira de Enologia (ABE), o Enólogo do Ano 2024, distinção que já homenageou 20 profissionais desde 2004. A divulgação foi feita durante jantar de confraternização sexta-feira passada (25), que reuniu 150 profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho.

Reconhecimento mundial

O Andrade Maia Advogados, de Porto Alegre, foi novamente reconhecido na edição de 2025 do The Legal 500 Latin America como destaque nas categorias Dispute Resolution, Labour e Tax. O "The Legal 500" é um ranking de prestígio no meio jurídico, que avalia os escritórios de advocacia de melhor performance mundial, baseado em análises da qualidade dos serviços prestados, a expertise dos advogados e a satisfação dos clientes.

A Mostra Glass inaugura

Na rua Almirante Barroso, 241, centro de Novo Hamburgo (RS), em um terreno arborizado de 16 mil m² e uma área construída de 2 mil m², o evento pretende destacar a importância da sustentabilidade no setor de arquitetura e do design. Nesta edição, 30 arquitetos, designers de interiores e paisagistas assinam os projetos. A mostra vai até 15 de dezembro de 2024. Mais detalhes pelo aplicativo Mostra Glass.

Universidade e descarbonização

Três universidades gaúchas se unem para debater sobre o papel das instituições de ensino no desenvolvimento de tecnologias para mobilidade e descarbonização. São elas a Universidade de Caxias do Sul, Pucrs e Universidade de Santa Maria. O painel será durante a Eletric Move Brasil, dia 7 de novembro, às 16h 15min, em Caxias do Sul. O bate-papo será realizado entre os professores Diego Piazza e Neide Pessin, da UCS; Bruno de Rosso, da Pucrs, e Luciane Neves, da UFSM. A entrada é gratuita.