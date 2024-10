De Parobé para o mundo

Fundada em 1949 na cidade de Parobé (RS) e referência no mercado de calçados infantis, a Calçados Bibi é hoje uma empresa multinacional, que visa o incentivo às práticas sustentáveis, o estímulo ao desenvolvimento saudável das gerações futuras, e o cumprimento das suas responsabilidades sociais para a construção de um mundo melhor. Com fábricas em Parobé e em Cruz das Almas (BA), produz mais de 2,6 milhões de pares/peças ao ano. A marca está presente em mais de 60 países nos cinco continentes, no Brasil está em 3 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e uma rede com mais de 150 lojas. Para ser um franqueado é necessário investir R$ 400 mil. O faturamento médio é até R$ 140 mil e o retorno em 36 meses.

Almoço de domingo

O local ideal para famílias que buscam aliar boa gastronomia ao ar livre e diversão para as crianças, neste domingo, é o Rancho Tabacaray, na Zona Sul de Porto Alegre. As crianças terão à disposição atividades de pintura e desenho, além de brinquedos rústicos e infláveis que vão garantir momentos de muita alegria e descontração.

O apoio a Galípolo

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que representa 124 instituições financeiras, incluindo bancos, cooperativas de crédito, instituições de pagamento e financeiras, parabenizou Gabriel Galípolo por sua aprovação no Senado Federal para presidir o Banco Central. A entidade reconhece a sólida formação e experiência de Galípolo, confiando em sua capacidade de conduzir o Banco Central com excelência.

Resultados favoráveis

O termômetro da economia traz resultados favoráveis aos números de agosto, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI. Todos os indicadores que medem o desempenho do mercado de trabalho cresceram - emprego, massa salarial e rendimento médio do trabalhador - entre julho e agosto.

Gaúcho na Antártica

O fotógrafo e biólogo gaúcho Cesar dos Santos lançará nesta quinta-feira o livro "Expedições Antárticas". O evento será no Museu do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, que, fechado desde as enchentes, marcará sua reabertura. Cesar realizou 5 expedições para o continente gelado. A obra é composta por 300 fotos e textos da jornalista Sílvia Marcuzzo. Ela estará em algumas livrarias de Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Vagas nos Correios

Os Correios divulgaram ontem os editais do concurso público nacional da estatal para preenchimento de 3.511 vagas em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul são 237 vagas para nível médio distribuídas por diversas regiões do estado e 8 vagas para nível superior em Porto Alegre. Inscrições até 28 deste mês.

A Maringá Turismo

Após a tragédia de maio, a Maringá Turismo, uma das principais empresas do segmento de turismo corporativo e de lazer, com mais de 60 anos de história, anuncia a reabertura de seu escritório em Porto Alegre. Durante as enchentes, a empresa acolheu seus colaboradores e proporcionou que trabalhassem em segurança de forma online. Ao longo de 35 anos, a filial se consolidou como um dos pilares dos negócios do Grupo Arbaitman.

Empreendedorismo digital

Nos dias 1 e 2 de novembro, Porto Alegre sediará a 8ª edição do Conedi, o maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil. Realizado no Novotel Três Figueiras, receberá cerca de 20 palestrantes e 10 workshops dedicados ao universo digital, com foco em tecnologia, inovação, marketing e empreendedorismo. O Conedi é produzido pela AJE-POA, que neste ano comemora 40 anos de história, desenvolvendo jovens lideranças da capital desde 1984.