De braços abertos, a Cristofoli Vinhos de Família, localizada em Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, lança o "Cristofoli Espumante Cristo Redentor". A vinícola, que obteve o licenciamento para uso da marca junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro, se prepara para lançar a novidade hoje, às 17h30min, no Spirit Copa Bar, no Fairmont Rio, reunindo clientes e parceiros. "O Rio de Janeiro é lindo e já faz parte da nossa vida e nossa história. A gente quer seguir reunindo amigos, agora com o brinde do espumante Cristofoli Cristo Redentor. Nosso desejo é que não só os cariocas, mas todos os brasileiros se encantem com a refrescância e elegância deste espumante", afirma a jovem enóloga Bruna Cristofoli, responsável pela área comercial da vinícola.

Endividamento cresce

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias endividadas no Brasil subiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu 78,8% em maio deste ano. Em abril, a taxa era de 78,5%, e, em maio de 2023, a proporção de endividados era de 78,3%.

As bibliotecas do RS

Um total de 1.096 livros foi arrecadado na Itaipu para a campanha de recomposição do acervo das bibliotecas do Rio Grande do Sul destruídas pelas enchentes de maio. Esse número representa um terço da quantidade de livros arrecadados na sede em Foz do Iguaçu do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, que somou 3 mil unidades. A Itaipu Binacional é parceira do Sistema na iniciativa.

A festa da superação

A partir desta sexta-feira, Igrejinha estará tomada pela alegria da 35ª Oktoberfest. Quem visitar o município poderá prestigiar um símbolo de superação e reconstrução, já que a cidade teve mais de 80% do território atingido pela enchente de maio, com prejuízo superior a R$ 1,5 milhão no Parque da Oktober. Diante dos desafios, a festa chegou a ser uma dúvida, mas justamente por ser realizada por voluntários e ter o resultado financeiro revertido para a comunidade, a organização decidiu mantê-la.

Animais de estimação

www.feipet.com.br . A Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação confirmou a próxima edição para os dias 3, 4 e 5 de novembro, após ser adiada em razão da enchente que atingiu o RS. O evento, que busca alavancar vendas e incentivar a qualificação profissional nos setores Pet e Vet, acontecerá das 13 às 20 horas, na Fenac, em Novo Hamburgo. Profissionais interessados em participar podem se credenciar, gratuitamente, em

Extravio de Bagagens

O extravio de bagagens em voos é mais comum do que se imagina. Levantamento recente da Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas (Sita) calcula que, de cada 1 mil passageiros, 8 passam por esse problema. Mas os prejuízos financeiros podem ser compensados via pacotes de seguro viagem que cobrem o extravio. "O seguro cobre não só a perda ou extravio, como também violação, destruição total, roubo ou furto simples", afirma o diretor de operações da Real Seguro Viagem, Hugo Reichenbach

O app de telemedicina gaúcho

O app de telemedicina gaúcho Olá Doutor concluiu o registro no Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), essencial para o aplicativo poder operar conforme as regulamentações vigentes, oferecendo um serviço que preza pela qualidade no acolhimento e pela responsabilidade no atendimento médico. O aplicativo já conta com mais de 200 mil downloads, mais de 100 mil pacientes cadastrados e a realização de mais de 6 mil consultas ao mês, seguindo um crescimento também de 20% ao mês.