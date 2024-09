O terceiro em energia solar

O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo recente mapeamento da Absolar, a região acaba de ultrapassar 2,9 gigawatts (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. A potência instalada no RS coloca o estado na terceira posição do ranking nacional da Absolar, com mais de 321 mil conexões operacionais, espalhadas por todos os 497 municípios gaúchos. Atualmente são mais de 434 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica.

Shopping voltado a águas

É em Itajaí (SC) que está surgindo o primeiro shopping voltado para as águas no país. Ele está sendo construído em uma marina. Com investimento inicial de R$ 100 milhões, o Boulevard Marina Itajaí, terá 30 mil metros quadrados, 120 lojas, mais de 20 operações gastronômicas e 500 vagas de estacionamento. O novo shopping marca a expansão da Marina Itajaí, complexo náutico com mais de 400 vagas para embarcações. Suas obras deverão começar ainda neste semestre.

Bolsas integrais Pucrs

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Programa Raízes na Pucrs. Nesse novo edital, a iniciativa destinará uma bolsa integral de graduação presencial para candidatos pretos, pardos e indígenas em 40 cursos da Universidade. Podem participar da seleção pessoas que estejam em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, que residam em Porto Alegre ou na Região Metropolitana e que tenham realizado o Enem entre 2020 e 2023.

O Siccob consolidado

O Sicoob consolidou sua posição como uma das maiores e mais relevantes instituições financeiras do país, conquistando o terceiro lugar na categoria "Cooperativas" no "Melhores & Maiores 2024" da revista Exame. Esse resultado reflete o crescimento contínuo e o impacto positivo das cooperativas no cenário econômico brasileiro, também evidenciado pela 64ª posição geral no ranking das mil maiores empresas privadas avaliadas.

Reconhecimento do mérito

O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa), presidido por Henri Siegert Chazab, recebeu o diploma de Mérito Solidário do Conselho Regional de Farmácia do RS. A homenagem reconheceu o trabalho da entidade que, com a Sociedade Aeronáutica Riograndense, atuou para receber, organizar e distribuir medicamentos aos atingidos pela enchente de maio.

Móveis gaúchos na Bahia

Quem visitar a Casacor Bahia 2024 poderá conferir, até o dia 6 de novembro, diversas peças da Uultis que emanam contemporaneidade, naturalidade, elegância e conforto. A marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval (Dois Irmãos/RS), uma das maiores indústrias de móveis do Brasil, integra três dos 50 ambientes da mostra, através da parceria com a loja Casa Rosemberg. A marca foi escolhida para compor os espaços assinados pelos arquitetos Wesley Lemos, Gregory Copello e Paulo Andrade.

A Plaenge é líder na região Sul

A Plaenge foi novamente reconhecida no ranking Valor 1000, reafirmando sua posição entre as maiores empresas do Brasil. Valor 1000 é amplamente reconhecido como um dos mais respeitados guias empresariais do país, avaliando o desempenho de grandes companhias em critérios como receita líquida, ebitda, rentabilidade e endividamento. Líder no Sul pelo 11º ano consecutivo, o reconhecimento reflete a dedicação da Plaenge à inovação e excelência em projetos imobiliários.