Mais proteína animal

Os brasileiros estão comendo mais proteínas de origem animal. No primeiro semestre deste ano o consumo chegou na média a 54 quilos, expansão de 26% em relação a igual período do ano passado. É o que mostram recentes pesquisas da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria. Esse avanço se deve especialmente à estabilização dos preços. De acordo com Raquel Ferreira, diretora comercial da divisão Worldpanel da Kantar, o brasileiro faz hoje, em média, quatro compras de proteínas por mês, uma a mais do que em 2023. Mas a maior concentração ainda é de aves, bovinos e suínos, que representam 64% do volume consumido no País.

A carne bovina lidera

Atualmente, as proteínas de origem animal são consumidas semanalmente por mais de 93% dos brasileiros, sendo as carnes bovinas responsáveis por quase 33,8%. Seu consumo apresenta constância desde 2022, quando representava 34,2%. Já a suína registrou avanço de 1,8 pontos percentuais em ocasiões de uso no último ano e 3,2% por semana atingindo, hoje, 8,2% do share da cesta de proteínas.

Logística nas 24 horas

Roni Passos é o único CEO de uma empresa de transporte multimodal de cargas expressas do Brasil a ser convidado como palestrante para o evento que discute os rumos da logística no País. É o "Logística do Futuro", que acontece nos dias 2 e 3 de outubro, no Transamérica Expo em São Paulo. Roni começou como motoboy em Caxias do Sul. Hoje, são 26 anos de experiência na área, aliados ao orgulho de conhecer (bem!) todas as capitais brasileiras.

A tecnologia do vidro

No dia 11 de outubro, o diretor-geral da Vidroforte, José Mauricio Toledo, viaja à China e à Alemanha para conhecer as tecnologias de processamento usadas para produção do vidro. Na Alemanha, participa de uma das maiores feiras de vidro do mundo, em Düsseldorf. Na China, conversa com fabricantes e fornecedores de vidro. A empresa busca ampliar a visão estratégica sobre o projeto fabril, prever investimentos e alavancar a expansão aos mercados internacionais.

Egito antigo para ver

O Iguatemi Porto Alegre recebe, a partir do dia 23 de setembro, o museu itinerante "Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa", que expõe quase 200 peças arqueológicas, originais e réplicas, como sarcófagos, múmias, estátuas e utensílios da época e uma sala de imersão digital. O evento fica aberto ao público até o dia 24 de novembro no primeiro piso do shopping, atrás da loja da Ortobom.

Prêmio Reclame Aqui

A Auxiliadora Predial, um dos maiores grupos imobiliários do Brasil, estará presente no Prêmio Reclame Aqui 2024. A empresa, indicada pela terceira vez, concorrerá nas categorias Imobiliária e Administração de Condomínios, que destaca o seu compromisso com a inovação e a qualidade dos serviços prestados. O Prêmio Reclame Aqui está em sua 14ª edição e é reconhecido como a mais importante premiação de atendimento e reputação do Brasil.

Em defesa da produção da aveia

O diretor da Naturale Cereais, de Lagoa Vermelha (RS), Cristiano Dolzan, assumiu a vice-presidência da Abiaveia, nova entidade criada pelas principais indústrias de aveia do Brasil. Ela tem como objetivo defender os interesses do setor, promover o consumo de aveia na alimentação e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas cultivares, entre outras ações. Com sede no Paraná, a Abiaveia reuniu seu novo conselho e direção no último mês, em São Paulo, ocasião em que foi escolhida e empossada a primeira diretoria e o conselho fiscal dentre seus membros fundadores.