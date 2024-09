Prawer internacional

A Prawer Chocolates, de Gramado, assinou contrato de licenciamento exclusivo com a franquia global Sonic, que tem um dos personagens mais icônicos do universo dos games e da cultura pop. O movimento marca a entrada da Prawer em novo e promissor mercado, o público infantil, nerd e geek, expandindo o alcance da marca para além dos consumidores tradicionais. A empresa prevê um crescimento significativo com a nova linha, que terá 10 produtos personalizados do personagem. A expectativa é de distribuir 10 mil unidades por mês em todo o País, com potencial de expansão internacional. A empresa projeta aumento de até 100% nas vendas mensais da linha Sonic.

Curso de Parrilla Criolla

O Piquete El Topador realiza nesta quarta-feira uma noite especial para os amantes do verdadeiro churrasco argentino. O Rancho Tabacaray, em Porto Alegre, será palco de um curso exclusivo de Parrilla Criolla com o mestre parrillero Antônio Costaguta, que compartilhará toda sua experiência e paixão pelo assado. Das 19h às 22h, os participantes poderão se aprofundar em diversas técnicas essenciais para a Parrilla Criolla Argentina.

A marca mais consumida

O ranking novo e inédito das marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil produzido pela Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, mostra que McDonald´s é hoje a marca mais consumida pelos brasileiros, seguida de Burger King e Grupo Habib´s.

O Vilarejo com 20 casas

Primeira incorporadora liderada por mulheres em Gramado e Canela, a TFT Empreendimentos lança um novo e audacioso projeto. Elas construirão um vilarejo com 20 casas de alto padrão em Canela, no bairro Vila Suzana. Com atuação por muito tempo no varejo em Canela e Gramado, as irmãs Fernanda Wronski (40 anos) e Tatiane Wronski (43 anos), decidiram investir no mercado imobiliário em 2018 iniciando a incorporação.

A proteção financeira

O Sicredi e a Comissão de Valores Mobiliários promovem até 15 deste mês a 11ª Semana Nacional de Educação Financeira "Edição Especial: Rio Grande do Sul". O tema da edição extraordinária, adiada devido às enchentes, é proteção financeira contra fraudes e golpes. Responsável por 65% das ações nas duas últimas edições da Semana ENEF, o Sicredi realizou em 2023 mais de 3,7 mil iniciativas.

O Índice Transformação Digital

O Índice Transformação Digital Brasil, desenvolvido pela PwC Brasil e Fundação Dom Cabral, mostra que as empresas brasileiras já compreendem melhor as inovações digitais. A pontuação média passou dos 3,3 em 2023 para 3,7 neste ano na escala de 1 a 6. Porém, o ritmo de integração de novas soluções e seu verdadeiro impacto ainda dependem de governança eficaz e estratégias alinhadas às realidades operacionais e de mercado.