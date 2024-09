Momento exponencial na TIC

Com salários três vezes maiores que a média nacional e uma demanda por 570 mil novos talentos em 2025, o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) vive um momento de crescimento exponencial no Brasil. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam dificuldades para contratar mão de obra qualificada e, principalmente, reter esses talentos. O País não forma profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda, mas o problema vai além, passa por uma mudança de cultura nas novas gerações que chegam ao mercado de trabalho.

O Melhor sommelier do RS

O pelotense Bruno Sias Rodrigues, que atualmente reside em Porto Alegre, ficou com o primeiro lugar e está apto a concorrer no Concurso Nacional do Melhor Sommelier, representando o RS. Entre os prêmios recebidos, ele foi convidado pela ABE para ser um dos 16 jurados da Avaliação Nacional de Vinhos (ANV). O concurso registrou o maior número de inscrições já feitas e os três finalistas demonstraram grande conhecimento na prática da sommellerie.

Campanha hora da poupança

Campanha Hora da Poupança, uma iniciativa do Sicoob Unicoob, cooperativa central da qual o Sicoob Credicapital é filiado, tem como objetivo contribuir para que os associados invistam numa reserva de emergência e contem com uma conta poupança. Para incentivar essa boa prática financeira, a campanha oferece premiações instantâneas, sorteios de uma moto ao mês, e um carro ao final do período da promoção.

Imposto não afugenta ricos

Divulgações recentes sugerindo que os ricos fogem da Noruega devido a aumentos nos impostos sobre a riqueza foram exageradas e enganosas: dos 236 mil milionários e bilionários da Noruega, apenas 30 indivíduos se mudaram, 0,01% da população milionária e bilionária do país. A receita perdida com essas saídas constitui pequena percentagem da receita global obtida com o aumento de impostos, constatam os pesquisadores.

A ExpoAgro Antônio Prado

Com mais de 70 expositores e 15 horas de palestras técnicas começa nesta sexta-feira a ExpoAgro Antônio Prado - Feira do Agronegócio. Durante três dias - sexta, sábado e domingo - o Centro de Eventos do município será palco para mostrar novidades em produtos, promover a capacitação rural e ofertar entretenimento. Um destaque na temática do evento trata das frutas de caroço, visto que Antônio Prado, além de ser a cidade mais italiana do Brasil, é também referência na produção de pêssego, nectarina e ameixa.

Rumos da economia do País

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) e O Estado de S. Paulo promovem, no dia 12 deste mês, o III Seminário de Análise Conjuntural sobre os rumos da economia brasileira e o cenário externo e seus impactos na conjuntura econômica global. O quadro fiscal continua sendo a grande preocupação, além das incertezas que cercam a política monetária, com sinais de possível alta dos juros, mesmo com as sinalizações de corte na taxa nos EUA.

A imersão universitária da Pucrs

Estão abertas as inscrições para o Open Campus da Pucrs, uma imersão universitária com diversas experiências para estudantes de todo o Estado. O evento é gratuito e acontece no dia 27 de setembro, das 8h às 18h. Durante um dia inteiro, os participantes estarão imersos em uma experiência com atividades interativas, cursos, bate-papos com professores, shows, oficinas e circuitos. As inscrições podem ser feitas em opencampus.pucrs.br. Nesta edição, o desafio terá seis etapas e bonificações, sendo que algumas serão liberadas antes do evento.